2021 Davos Zirvesi korona nedeniyle kıştan yaza alındı
|26 Ağustos 2020 17:15
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Her yıl ocak ayında yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelendi.
1971'den bu yana her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen WEF, gelecek yıl yazın gerçekleştirilecek.
WEF Sözcüsü Adrian Monck, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kolay alınmadığını vurgulayarak, "Ancak uzmanların tavsiyesi, ocak ayında bunu güvenli bir şekilde yapamayacağımızdır." ifadesini kullandı.
Monck, WEF'in 2021 yazının başlarına ertelendiğini belirterek tarih vermedi. Monck, bununla birlikte, 25 Ocak'ta önemli küresel liderlerin dünyadaki ekonomik duruma ilişkin görüşlerini paylaşacağı üst düzey "Davos Diyalogları" adlı programın sanal ortamda gerçekleştirileceğini aktardı.
Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.
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