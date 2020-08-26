1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
 26 Ağustos 2020 17:30
Yazdır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüsten hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Covid 19 hastalığı sebebiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kıbrıs gazisi Necmeddin Sürer, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için uzun süre acil serviste bekledi. Yapılan teşebbüsler neticesinde ailesi tarafından özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer bulundu. 4 gündür burada tedavi altında olan Necmeddin Sürer sabaha karşı hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Kavaklaraltı mezarlığında kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi. Gazinin cenazesine yakınları ve arkadaşları katılırken, İnegöl protokolünden kimsenin katılmaması dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji bu akşam için iki bölgeyi uyardı
26 Ağustos 2020 18:46		 Libya şehidi son yolculuğuna uğurlandı
26 Ağustos 2020 18:16
Bilim Kurulu Üyesi 2. dalga için tarih verdi
26 Ağustos 2020 15:10		 Vatandaştaki rehavet, filyasyonda vakadan çok temaslı takibine yol açtı
26 Ağustos 2020 14:42
Koronavirüsü yenen esnaf: Bas bas bağırıyordum
26 Ağustos 2020 14:10		 Sultan Alparslan'ın silüeti hediye ettiği topraklara kazındı
26 Ağustos 2020 13:57
1999 model Toros'a sesli komut özelliği ekledi
26 Ağustos 2020 13:17		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
26 Ağustos 2020 12:47
Korona'dan yoğun bakımda kalan milletvekili taburcu edildi
26 Ağustos 2020 12:05		 Koronavirüsü yenen doktor: Öleceğimi zannettiğim anlar oldu
26 Ağustos 2020 11:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:48 - Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması18:46 - Meteoroloji bu akşam için iki bölgeyi uyardı18:37 - Ciddiye almıyordu, virüs kapınca herkesi yattığı hastaneden uyardı18:34 - İngilizler duyurdu: Koronavirüsü öldüren madde bulundu18:31 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:29 - HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
18:16 - Libya şehidi son yolculuğuna uğurlandı18:09 - Giresun'da yıkılan menfeze yeni köprü yapılacak17:59 - Yaşlı çifti evlerinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı17:56 - Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi17:48 - İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı17:45 - Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
17:41 - Temaslı olduğu halde seminere çağırılan öğretmende virüs çıktı17:36 - Yoğun bakım çalışanlarından 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı17:30 - Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti17:24 - Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması17:21 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
17:15 - 2021 Davos Zirvesi korona nedeniyle kıştan yaza alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
biohackers 1
26 ağustos 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
mercimek köftesi 2
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 2
ölüm 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
musa orhan 1
masterchef barbaros 1
SON İLANLAR
Üzümlü Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam