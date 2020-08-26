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Yoğun bakım çalışanlarından 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir: (Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesi) İçeride her bir odada bir nefes sıhhat için mücadele eden insanlar var. 30 yaşında olan da var, 80 yaşında olan da. Eğer onların durumlarını görebilseydi insanlar, nefes aldıkları her bir an için Yaradan'a şükrederlerdi
 26 Ağustos 2020 17:36
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Yoğun bakım çalışanlarından 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön saflarda çalışan yoğun bakım personeli, vatandaşlardan biran olsun maskelerini çıkarmamalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede başta sağlık personeli olmak üzere, valilik, belediye personeli ile güvenlik güçleri çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor.

Mesaisinin çoğunu Kovid-19 ile mücadeleye harcayan yetkililerden İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal medya hesaplarından bilgilendirici paylaşımlarla sürekli vatandaşlara Kovid-19 ile ilgili uyarılarda bulunan Bedir, açıklamasında, "Burası yoğun bakım servisinin ön alanı. İçeride her bir odada bir nefes sıhhat için mücadele eden insanlar var. 30 yaşında olan da var, 80 yaşında olan da. Eğer onların durumlarını görebilseydi insanlar, nefes aldıkları her bir an için Yaradan'a şükrederlerdi. Ben öyle yapıyorum." ifadesini kullandı.

- "Bir an için bile maskenizi çıkartmayın"

Bedir, insanların sağlığına kavuşması için hastanelerde sağlık personelinin canla başla çalıştığına dikkati çekerek, yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının vatandaşlara verdiği şu mesajı paylaştı:

"Lütfen kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Her ne olursa olsun bir an için bile maskenizi çıkartmayın. Mesafe, el hijyeni ve diğer bütün kurallara uyun. Bu virüs farklı bir şey, ona fırsat vermeyin."
Anadolu Ajansı
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