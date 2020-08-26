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Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı

Maddi zorluk yaşayan emeklilere faizle borç para veren ve imzalattıkları belgelerle maaşlarına el koyan dolandırıcılara yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
 26 Ağustos 2020 17:45
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Maddi zorluk yaşayan emeklilere faizle borç para veren ve imzalattıkları belgelerle maaşlarına el koyan dolandırıcılara yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, imzalattıkları belgelerle emeklilerin maaşlarının tamamını alan tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin "kuyumculuk" adı altında faaliyet gösteren iş yerinde, kuyumcu tabelası bulunduğunu fakat faal bir altın satışı yapılmadığını belirledi.

Şüphelilerin, nakit para verdikleri ihtiyacı olan emeklilere, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattıkları ve borcun bundan kaynaklandığı izlenimi verdikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin, emeklilere muvafakatname imzalattıkları, böylece maaşlarının tamamına el koydukları ve faiz karşılığı verdiklerinden çok daha fazla miktarda parayı hesaplarına geçirdikleri belirlendi.

Borçlanan vatandaşların ise günlük ihtiyaçlarını karşılayamayarak zor duruma düştükleri tespit edildi.

Operasyonda, Y.Ü, Y.B, A.E, T.D, B.B, A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramada, farklı firmalara ait pos cihazları ve kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzası bulunan faturalar, imitasyon olduğu tespit edilen altın görünümlü takılar, 3 kılıç, 3 gayriresmi kasa defteri olarak kullanılan ajanda, mağdurlara ait icra takip evrakları ve işlem kayıtlarının tutulduğu 2 dizüstü bilgisayara el konuldu.
Anadolu Ajansı
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