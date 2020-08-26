1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı.
 26 Ağustos 2020 17:56
Yazdır
Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Vivo, dünya, Avrupa ve Türkiye'ye yönelik hedef ve planlarını düzenlediği online basın toplantısı ile paylaştı. Şirket etkinlikte ayrıca, Türkiye'ye giriş yaptığı ürünü vivo X50 Lite'ı da tanıttı.

vivo Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Liu, toplantıda yaptığı konuşmada, vivo markasının Türkiye pazarına resmi olarak girişini duyurmanın ve hayran kitlesini sembolik olarak Asya ile Avrupa arasındaki köprü olan Türkiye'de genişletmenin heyecanı içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9 binden fazla kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan 'doğru şeyleri doğru şekilde yapma' felsefemizin devamı. Türkiye'deki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenini kazanacağımızdan eminiz."

- "Yıl sonuna kadar farklı segmentlerde ürünler sunacağız"

Çin merkezli akıllı telefon markası vivo, şirket verilerine göre, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 9'luk pazar payı ile dünya akıllı telefon pazarında 5'inci; 5G akıllı telefon satışlarında ise yüzde 12,9'luk pay ile 3'üncü sırada yer alıyor.

vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, vivo'nun doğru şeyleri doğru şekilde yapma felsefesini izleyerek Avrupa pazarında yer aldığını aktararak, "Avrupa'ya son gelen Asya menşeli akıllı telefon markası olabiliriz, ancak dünya çapında en iyisi olduğumuzu söyleyen 350 milyon kişinin sevgisi ve takdirine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye pazarına X50 ailesinin orta segment cihazı X50 Lite ile girdiklerini belirten Dayıoğlu, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'deki tüketicilere biri amiral gemisi cihaz olmak üzere farklı segmentlerde ürünler sunacaklarını söyledi.

Dayıoğlu, telekomünikasyon, perakende ve e-ticaret kanallarından oluşan pazar stratejisindeki ortaklığının bir parçası olarak Türkiye'de ilk etapta çeşitli perakende mağazalarında ve online kanallarda vivo markalı cihazları tüketicilere sunacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BMC'den virüsle mücadele için '1 hafta tatil' kararı
26 Ağustos 2020 15:16		 Aras Kargo'nun yeni sahibi belli oldu
26 Ağustos 2020 13:01
'Denizin kırmızı etli balığı' palamut 10 liradan tezgahlarda
26 Ağustos 2020 12:20		 Milangaz artık OYAK bünyesinde
25 Ağustos 2020 18:48
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
25 Ağustos 2020 12:30		 İsraf önlenirse gıda enflasyonu yüzde 5 azalacaktır
25 Ağustos 2020 11:48
İnternet kullanıcısı arttı
25 Ağustos 2020 10:45		 TBB'den bankalara sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kolaylık tavsiyesi
24 Ağustos 2020 14:10
Beyaz eşya iç satışları Temmuz'da yüzde 58 arttı
24 Ağustos 2020 08:25		 Dünyaca ünlü marka Türkiye'ye geliyor
24 Ağustos 2020 08:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:48 - Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması18:46 - Meteoroloji bu akşam için iki bölgeyi uyardı18:37 - Ciddiye almıyordu, virüs kapınca herkesi yattığı hastaneden uyardı18:34 - İngilizler duyurdu: Koronavirüsü öldüren madde bulundu18:31 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:29 - HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
18:16 - Libya şehidi son yolculuğuna uğurlandı18:09 - Giresun'da yıkılan menfeze yeni köprü yapılacak17:59 - Yaşlı çifti evlerinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı17:56 - Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi17:48 - İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı17:45 - Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
17:41 - Temaslı olduğu halde seminere çağırılan öğretmende virüs çıktı17:36 - Yoğun bakım çalışanlarından 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı17:30 - Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti17:24 - Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması17:21 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
17:15 - 2021 Davos Zirvesi korona nedeniyle kıştan yaza alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oynamayan corona olsun inşallah 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
26 ağustos 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
benzine yine zam yapılması 1
topuklu ayakkabı 3
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
SON İLANLAR
Üzümlü Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam