1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun'da yıkılan menfeze yeni köprü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selle ilgili, "Vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için bütün ekibimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri olarak canla başla çalışıyoruz." dedi.
 26 Ağustos 2020 18:09
Yazdır
Giresun'da yıkılan menfeze yeni köprü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selle ilgili, "Vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için bütün ekibimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri olarak canla başla çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, selin etkilediği ilçelerden Yağlıdere'de incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel bölgesinde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak 22 Ağustos akşamından bu yana Giresun'da olduklarını ve bölgede geniş çalışma yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, vatandaşlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

- Yıkılan köprülerin yapımına hafta sonu başlanacak

Bakan Karaismailoğlu, ana hatlarda ve ana yollarda herhangi bir sıkıntının olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yolları hizmete verdik. Köy yollarında bir kısım sıkıntılar var, inşallah onları da kısa sürede çözmek için uğraşıyoruz. Giresun ili genelinde 226 kilometrelik yol ağı üzerinde etkili oldu bu sağanak yağışlar. Yolların bir kısmında çökmeler, istinat duvarlarında yıkılmalar, bazı köprülerde yıkılma ve hasarlar tespit edildi. Bu hasar tespiti çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki hafta sonu da imalatları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla da yeni imalatlara başlayıp vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için bütün ekibimiz olarak, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri olarak canla başla çalışıyoruz."

Vatandaşların yanında olduklarını, bir yandan moral motivasyon verirken diğer taraftan çalışan Bakanlık personeline güç ve destek verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın bir an önce daha güzel günlere, normal yaşantısına ulaşması için elimizden gelen her şeyi en kısa zamanda yapacağız. Bunun bilinciyle bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar." diye konuştu.

- Selin kara yollarında yol açtığı hasarın izleri silinecek

Karaismailoğlu, 22 Ağustos akşamı başlayan yağmurun Giresun'da 5 vadide etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bunlardan Bulancak Vadisi, Yağlıdere Vadisi, Dereli Vadisi, Soğukpınar-Espiye yolu ve Tirebolu-Doğankent ve Torul'a ulaşan yol aksı üzerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Bunların en etkilisi Dereli Vadisi'nde meydana geldi. Dereli şehir içinde büyük hasar meydana geldi. Derenin taşması sonucu taşıdığı molozlar şu an kaldırılmak üzere. İnşallah bunları kaldırdıktan sonra köprü imalatlarımıza başlayıp, ulaşım aksı açısından Dereli'yi konfora ulaştıracağız."

Selin en çok etkilediği bölgelerden birinin de Espiye-Soğukpınar yolu olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Burada da yol güzergahı üzerinde ciddi hasarlar var. Yol üzerindeki tahkimatlarda ve duvarlarda ciddi şekilde hasarlar oluştu. Bunları da en kısa zamanda tasarlayıp imalatlarına başlayacağız. İnşallah bundan sonra, böyle bir afet yaşandığında böyle bir tahribatın yaşanmaması için daha güçlü imalatlar yapacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, selde Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde de büyük hasar yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Maalesef menfezin ve yolun göçmesiyle birlikte yaşanan elim kaza sonucu şehitlerimiz olmuştu. Burada da çok geniş açıklıklı bir köprü imalatına hafta sonu başlayacağız. İnşallah bunların imalatlarını bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Doğanket yolunda mevcut eski yoldan şu anda ihtiyaç karşılanmaktadır. Yolumuz bittiğinde vatandaşlarımız daha konforlu bir yola kavuşacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte sürekli istişare halindeyiz. İnşallah onlara bir çare olabilmek için buralardayız. Bütün arkadaşlarımız özverili çalışıyorlar. Bu afetin yaralarını en kısa zaman saracağız. Buna herkesin emin olması gerekiyor."

- "Herhangi bir iletişim aksaması yaşamadık"

İletişim alanında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bölgede ekiplerini kurduğu bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Herhangi bir iletişim aksaması yaşamadık. Onlar da özveriyle çalışıyorlar. Vatandaşımızın iletişim noktasında herhangi bir sıkıntısı yok. Toplantılarımız devam ediyor. Şu an sondajlarımız başladı. Projeler bir taraftan çiziliyor. En kısa sürede arazide bu hareketlenme gözükecek. Yaraları en kısa sürede bertaraf edip vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de damacana krizi istifa getirdi
26 Ağustos 2020 18:52		 Ciddiye almıyordu, virüs kapınca herkesi yattığı hastaneden uyardı
26 Ağustos 2020 18:37
Zabıtanın bu pankartı kaldırmaya gönlü razı olmadı
26 Ağustos 2020 16:48		 Sendika yüzde 17 zammı beğenmedi, grev kararı alındı
26 Ağustos 2020 16:40
Çorum'daki koronavirüs servisi görüntülendi
26 Ağustos 2020 16:30		 Bakan Dönmez, Dereli ve Kozan'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi
26 Ağustos 2020 16:19
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi
26 Ağustos 2020 16:07		 Fatih'in portresi İBB'ye getirildi
26 Ağustos 2020 16:04
AVM'de virüs alarmı... 2 mağaza kapatıldı
26 Ağustos 2020 15:49		 Virüsün tırmanışta olduğu ilde gençler yine de maske takmıyor
26 Ağustos 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:48 - Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması18:46 - Meteoroloji bu akşam için iki bölgeyi uyardı18:37 - Ciddiye almıyordu, virüs kapınca herkesi yattığı hastaneden uyardı18:34 - İngilizler duyurdu: Koronavirüsü öldüren madde bulundu18:31 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:29 - HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
18:16 - Libya şehidi son yolculuğuna uğurlandı18:09 - Giresun'da yıkılan menfeze yeni köprü yapılacak17:59 - Yaşlı çifti evlerinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı17:56 - Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi17:48 - İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı17:45 - Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
17:41 - Temaslı olduğu halde seminere çağırılan öğretmende virüs çıktı17:36 - Yoğun bakım çalışanlarından 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı17:30 - Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti17:24 - Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması17:21 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
17:15 - 2021 Davos Zirvesi korona nedeniyle kıştan yaza alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serdar tatlı 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
mercimek köftesi 2
topuklu ayakkabı 3
oynamayan corona olsun inşallah 1
biohackers 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
SON İLANLAR
Üzümlü Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam