1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM)" ekosistemi listesinde yer aldı
 26 Ağustos 2020 18:29
Yazdır
HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "Open Source NFV Management and Orchestration MANO (OSM)" ekosistemi listesinde yer aldı.

HAVELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu listede HAVELSAN'ın yanı sıra, Amazon, Red Hat, VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri bulunuyor.

HAVELSAN Telekom Bulut Platformu, "OpenStack" ve "Kubernetes" altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformu olarak nitelendiriliyor.

Platform, "5G", "Mobil Kenar Bilişim (MEC)", "Radyo Erişim Şebekesi (RAN)", "Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X)", "Yapay Zeka", "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)", "Otomasyon ve Robotik" gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi büyük önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencileri üretti: Elektrikli otomobil 200 km hız yapabilecek
26 Ağustos 2020 15:42		 ANKA gemilerle aynı dili konuşacak
25 Ağustos 2020 22:02
Dere yataklarına HES yapmak yanlış mı?
25 Ağustos 2020 01:08		 Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir 'ANKA' daha teslim edildi
24 Ağustos 2020 10:39
Uydu ve uzay alanında 800 milyar dolarlık buluşma
23 Ağustos 2020 15:48		 İnsansız kara aracı yıl sonu hazır
23 Ağustos 2020 08:45
Yapay zeka ile it dalaşı
23 Ağustos 2020 06:54		 ASELSAN'ın ürettiği milli periskop ve nişangah teslim edildi
22 Ağustos 2020 15:59
Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
22 Ağustos 2020 15:43		 İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi
21 Ağustos 2020 23:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:48 - Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması18:46 - Meteoroloji bu akşam için iki bölgeyi uyardı18:37 - Ciddiye almıyordu, virüs kapınca herkesi yattığı hastaneden uyardı18:34 - İngilizler duyurdu: Koronavirüsü öldüren madde bulundu18:31 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:29 - HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede
18:16 - Libya şehidi son yolculuğuna uğurlandı18:09 - Giresun'da yıkılan menfeze yeni köprü yapılacak17:59 - Yaşlı çifti evlerinde bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı17:56 - Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi17:48 - İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı17:45 - Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
17:41 - Temaslı olduğu halde seminere çağırılan öğretmende virüs çıktı17:36 - Yoğun bakım çalışanlarından 'maske, mesafe ve hijyen' uyarısı17:30 - Kıbrıs gazisi koronavirüsten hayatını kaybetti17:24 - Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması17:21 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
17:15 - 2021 Davos Zirvesi korona nedeniyle kıştan yaza alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşure günü 1
karantina kiloları 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
benzine yine zam yapılması 1
masterchef 1
oynamayan corona olsun inşallah 1
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
baş ağrısı 3
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 2
SON İLANLAR
Üzümlü Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ulaştırma Bakanlığı Proje Uygulama Desteği İçin Danışmanlık Hizmeti Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam