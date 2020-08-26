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Ciddiye almıyordu, virüs kapınca herkesi yattığı hastaneden uyardı

Elazığ'da korona virüse (Kovid-19) yakalanarak Fırat Üniversitesinde tedavi altına alınan Mesut Çetin, çektiği video ile hastalığı hiç ciddiye almadığını, yakalanınca ciddiye alınacak bir hastalık olduğunu anlatarak herkesi uyardı
 26 Ağustos 2020 18:37
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Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da son haftalarda Kovid-19 vakaları arttı. Elazığ'da ikamet eden Mesut Çetin'de nefes alamama ve yüksek ateş nedeniyle ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede Kovid-19 testi yapılan Çetin'in testi pozitif çıktı. Oksijen desteği verilen Çetin, ilk başta ciddiye almadığı Kovid-19 ile ilgili çektiği video ile de herkesi uyardı.

Çıkan sonuç sonrası rahatsızlığı ve yaşadığı zor anları anlatan Mesut Çetin, "Arkadaşlar korona virüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık" dedi.

Çetin, "İnşallah iş işten geçmedi. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Gece nefes alamıyordum. Ambulansı çağırdım geldik. Oksijen veriyorlar. Arkadaşlar korona virüse çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum. Gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Hele hele maske, hijyen. Bunlar yapılması gereken bir şeymiş. Ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardık. İnşallah iş işten geçmedi. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem budur. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum. Ama çok kötü bir duruma düştüm. Mesafe, maske, hijyen. Bunlar olması gerekli olan şeyler. Nefes alamıyorum, yatamıyorum. Öksürüğüm var" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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