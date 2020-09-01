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İcra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmadı

Adalet Bakanlığı geçen yıl duyurusuna çıktığı ve Temmuz ayında sözlü sınavlarını yaptığı icra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarını hala açıklayamadı.
 01 Eylül 2020 00:03
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İcra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmadı

Adalet Bakanlığı geçen yıl 1 Ekim 2019 tarihinde ilana çıkarak 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alacağını duyurmuştu. Sınav 28 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı.

Pandemi dolaysıyla sözlü sınav mülakatları 17 Haziran ila 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, sözlü sınava katılmıştır.

Sözlü sınava katılan adaylar 1 ayı aşkın bir süredir sonuçların açıklanmasını beklemektedir.

Memurlar.Net - Özel

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