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İştirakçi emekliliğine dair 5 soru ve 5 cevap

Bir ziyaretçimizden gelen iştirakçi emekliliğine dair 5 adet soruya verdiğimiz cevapları yayınlıyoruz.
 29 Ağustos 2020 00:03
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İştirakçi emekliliğine dair 5 soru ve 5 cevap

SORU: 1994 yılında memuriyete başlamış bir bayanım.2010 yılında memuriyetlikten kendi isteğimle istifa ettim. Şimdi tekrar memuriyetlik görevime geri döndüm. Eşimde 1999 öncesi öğretmenlik görevine başladı ve halen memuriyetliğine devam ediyor. İkimizde 5434 e tabiyiz. Ancak ben emekli olmak için geri kalan süremi çalışarak değil de isteğe bağlı iştirakçi emeklilik hakkından yararlanıp dışarıdan primlerimi ödeyerek emekli olmak istiyorum. Sorularım şunlar;

1- İştirakçi emeklilik ödemelerini yaparken eşim aile yardımı alabilecek mi ?

2- Genel sağlık sigortası primlerini ödemek zorundamıyım. Hasta olmam durumunda eşimin üzerinden ( bakmakla yükümlü ) yararlanabilir miyim ?

3- İkimizde emekli olduktan sonra birimizin ölümü halinde diğeri kendi maaşı ile birlikte ölenin maaşını da alabilir mi?

4- İştirakçi emeklilik ödemelerini yaparken ölüm olması halinde ne olur ?

5- Daha önceden 6 ay ücretsiz doğum izni ve hemen arkasından da 6 ay ücretsiz mazeretsiz izin almıştım. Şu an bunları toplu ödersem hizmet süreme dahil edilir mi?

CEVAP: Sorularınızı değerlendirmemiz:

Soru 1- İştirakçi emeklilik ödemelerini yaparken eşim aile yardımı alabilecek mi ?

Cevap 1- Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 202 hükmündeki esaslara göre ödenir. Bu maddede, yardımın memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödeneceği belirlenmiş olduğundan, isteğe bağlı iştirakçilik süresince eşinizin aile yardımının alabileceğini değerlendirmekteyiz.

Soru 2- Genel sağlık sigortası primlerini ödemek zorundamıyım. Hasta olmam durumunda eşimin üzerinden ( bakmakla yükümlü ) yararlanabilir miyim ?

Cevap 2- İsteğe bağlı iştirakçilik süresince genel sağlık sigortası kapsamında sayıldıklarından prim ödemek durumunda olduklarından, memur eşinden dolayı sağlık yardımından yararlanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Soru 3- İkimizde emekli olduktan sonra birimizin ölümü halinde diğeri kendi maaşı ile birlikte ölenin maaşını da alabilir mi?

Cevap 3- Eşler herhangi bir şart aranmadan vefat eden eşinden dolayı aylık alabilirler. İkisi de memur olan eşin birinin vefatında dul eş kendi aylığını tam olarak alır, eşinden dolayı dul aylığını da % 50 oranında alır.

Soru 4- İştirakçi emeklilik ödemelerini yaparken ölüm olması halinde ne olur ?

Cevap 4- İsteğe bağlı iştirakçilik süresi içerisinde ölüm olması halinde aylık bağlanması açısından hak sahiplerinin bir kaybı olmaz. Vefat eden memurun hizmet süresi dul aylığı bağlanması için yeterli olacağından (isteğe bağlı iştirakçilik için en az 10 hizmet yılı aranmaktadır), vefat eden eşten dolayı dul aylığı bağlanır.

Soru 5- Daha önceden 6 ay ücretsiz doğum izni ve hemen arkasından da 6 ay ücretsiz mazeretsiz izin almıştım. Şu an bunları toplu ödersem hizmet süreme dahil edilir mi?

Cevap 5- 5434 e tabi olan memurlar için ücretsiz izin borçlanmaları bu kanunun ek madde 72 hükmüne göre yapılmaktadır. Emekli olmadan en az 6 ay önce SGK ya borç tutarının tamamını bir seferde topluca ödenmesi halinde emeklilik hizmet süresine dahil edilir. Bu borçlanmayı memur iken yapmanız gerekir.

Memurlar.Net - Özel

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