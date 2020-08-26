Eskişehir'de damacana krizi istifa getirdi
|26 Ağustos 2020 18:52
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Eskişehir'de bir süredir Kalabak Su dağıtımı ile ilgili yaşanan krizin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifa ettiği belirtildi.
Eskişehir'de bir süredir Kalabak Su dağıtımı ve damacana krizi ile alakalı yaşanan sıkıntılar sebebiyle vatandaşlar isyan etmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Eskişehir'de bir süredir yaşanan Kalabak Su dağıtım sorunu ve damacana krizi konusunda izinden dönerek gerekli incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı'nın istifasını istedi. Konuyla ilgili sorumluluğu kabul eden Suat Balcı, ESKİ Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti" ifadeleri kullanıldı.
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