1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?

Sonuç olarak, savunmanın soruşturmayı başlatan disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından en az 7 gün verilmek suretiyle istenmesi gerekli olup, soruşturmacı tarafından alınan ifadenin savunma yerine geçmeyeceğini, savunma istemi yazısında da isnat edilen fiilin ne olduğu ve bu fiilin karşılığı olan cezanın açıkça belirtilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
 11 Eylül 2020 14:05
Yazdır
Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?

Soru: Memura ceza vermek üzere savunmasının istendiği yazıda müfettişin hangi cezayı teklif ettiğinin yazılması mecburiyeti yok mu? Yazılması mecburiyeti varsa mevzuatın hangi hükmüne istinaden var? Tebellüğ ettiğim bir yazıda teklif edilen cezaya yer verilmeksizin savunmam istendi.

Cevap: Anayasanın 129. maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği belirtilerek savunma hakkı anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. 657 sayılı Kanunun 130. maddesinde ise, "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." denilmektedir.

Disiplin soruşturmasının nasıl yapılacağına ilişkin olarak mevzuaatta bir düzenleme bulunmadığından uygulama teamüllere göre yürütülmektedir. Disipline aykırı fiil veya hallerin öğrenilmesi halinde öncelikle bir soruşturmacı tayin edilerek disiplin soruşturmasına başlanması gerekmektedir. Soruşturmayı başlatma yetkisi disiplin amirine ait olup, amir soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi bir muhakkik/soruşturmacı da tayin edebilir. Ancak genel uygulama bağımsız bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturma yapılması yönündedir.

Sıralı disiplin amirleri veya en üst disiplin amiri tarafından görevlendirilen soruşturmacının bir soruşturma raporu hazırlaması gerekmektedir. Raporda soruşturmacı, suç konusu olayı incelemeli, olayla ilgili delilleri toplamalı, gerekli görürse bilirkişi incelemesi yaptırmalı, ilgililerin ifadesini almalı, disipline aykırı suç veya hali bütün yönleriyle ortaya koymalı, sonucunda ise suçun sabit olup olmadığı, suç sabitse buna ilişkin cezanın ne olduğu konusunda kanaatini belirtmelidir. Soruşturma raporunun soruşturmayı açan makama teslimi üzerine yetkili amir veya kurul disiplin cezası vermeye gerek görmediği takdirde dosya işlemden kaldırılmakta, disiplin cezası verilmesine gerek görülmesi halinde ise savunma istenmektedir.

Burada vurgulamak istediğimiz husus savunmanın soruşturma raporu üzerine yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından istenmesi gerektiğidir. Soruşturma sürecinde müfettiş veya muhakkik tarafından alınan ifade savunma yerine geçmemektedir. 657 sayılı Kanunun 130. maddesinde geçen "soruşturmayı yapanın" ibaresiyle soruşturmacının değil, resen disiplin cezası vermeye yetkili amirin anlaşılması gerektiği Danıştay 3. Dairesinin 29.5.1973 tarihli ve E.1973/272, K.1973/269 kararı ile ifade edilmiştir. Memurlar.net'te 2016 yılında yayımlanan yazı için tıklayınız.

Sonuç olarak, savunmanın soruşturmayı başlatan disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından en az 7 gün verilmek suretiyle istenmesi gerekli olup, soruşturmacı tarafından alınan ifadenin savunma yerine geçmeyeceğini, savunma istemi yazısında da isnat edilen fiilin ne olduğu ve bu fiilin karşılığı olan cezanın açıkça belirtilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
11 Eylül 2020 00:04		 Üniversite hastanelerinde çalışan personele de ek ödeme verilecek
09 Eylül 2020 22:25
YÖK'ü akademik ve liyakat temelli araştırma görevlisi alım projesinden dolayı tebrik ediyoruz
09 Eylül 2020 14:46		 Üniversite, GYS'de yüksek puan alan adayları sözlüde eledi!
09 Eylül 2020 00:01
Üniversitelerin, geciken kadro değişiklikleri yayımlandı
04 Eylül 2020 01:45		 Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
03 Eylül 2020 11:01
YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı
01 Eylül 2020 11:00		 Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!
31 Ağustos 2020 14:05
YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!
30 Ağustos 2020 11:47		 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
28 Ağustos 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı14:28 - En fazla kazandıran BES fonları14:24 - Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki14:22 - Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli14:16 - HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak14:13 - Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
14:10 - HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis14:05 - Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?14:04 - Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu14:03 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu14:01 - Dışişleri Bakanlığından 'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi'ne tepki13:46 - CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak
13:44 - 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve basiretli Olalım' konulu hutbe okundu13:37 - İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı13:35 - Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
13:23 - BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef tanya 2
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
bitcoin 1
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
edinson cavani 2
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 2
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 2
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 2
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 2
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam