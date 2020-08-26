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Test sayısı 100 bini geçti, vaka sayısında düne göre 200 azalma var

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.
 26 Ağustos 2020 19:10
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Test sayısı 100 bini geçti, vaka sayısında düne göre 200 azalma var

Sağlık Bakanlığı 26 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.

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