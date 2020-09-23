1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal hizmet uzmanı boş günlerinde özel bir aile danışma merkezinde çalışabilir mi?

657 sayılı Kanunun 28. maddesine yer alan hüküm bağlamında memur olsun, sözleşmeli olsun bir sosyal hizmet uzmanının bu statüsü devam ettiği sürece gerek özel bir aile danışma merkezinde çalışması gerekse bu alanda bir işyeri açmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.
 23 Eylül 2020 14:30
+Aa- Yazdır
Sosyal hizmet uzmanı boş günlerinde özel bir aile danışma merkezinde çalışabilir mi?

Soru: Sosyal Hizmet Uzmanıyım. Kamuda, hastanede çalışmaktayım. Aynı zamanda Aile Danışma sertifikam var. Çalıştığım hastanede nöbet usulü çalışıyorum. 24 saat çalışıp 3 gün evdeyim. Sorum şu: kamu da çalıştığım için mesai saatlerimin dışında aile danışma merkezinde çalışabilir miyim, aile danışma merkezi açabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Kanunun 99. maddesinde cumartesi ve pazar günleri tatil olmak kaydıyla memurların genel olarak haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiş, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak yönetmeliklerle farklı çalışma süreleri tespit edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 101. maddesinde ise günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm kapsamında bazı memurlar için kurumlarca 12-24, 12-36 veya 24-48 saatlik mesai düzeni oluşturulmuştur. Bu mesai düzeninde örneğin 24 saat kesintisiz mesai yapan bir memur 48 saat işe gitmemekte, iki gün süreyle dinlenmektedir.

Memurların memuriyet dışında yapabilecekleri ve yapamayacakları işler 657 sayılı Kanunun 28. maddesi ile özel kanunlarda belirlenmiştir. Mezkur madde hükmünde, "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler." denilmektedir. Madde hükmü ile yasaklanan işleri memurun kendisi yapamayacağı gibi eşi, reşit olmayan veya mahcur çocukları bu faaliyetleri yapan memurlar da kurumlarına bildirimde bulunma yükümlülüğüne tabi tutulmuştur.

28. maddede sayılanlar dışında memurlar örnek olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif ücreti alabilmekte, kurumlarının izniyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarında ders verebilmekte, hakemlik ve bilirkişilik yapabilmektedir.

Diğer taraftan sözleşmeli personel için de benzer yasaklar söz konusudur. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8. maddesinde, "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç)." hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünde sayılan faaliyetler aylıksız izin süresi de dahil olmak üzere memuriyet statüsü devam ettiği sürece yasak kapsamındadır. Yani sadece mesai saatleri içinde değil, mesai saatleri dışında da bu faaliyetleri yürütmek disiplin cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz." hükmü karşısında memur olsun, sözleşmeli olsun bir sosyal hizmet uzmanının bu statüsü devam ettiği sürece gerek özel bir aile danışma merkezinde çalışması gerekse bu alanda bir işyeri açmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
23 Eylül 2020 00:01		 Pandemi sürecinde küçük çocuğu olan çalışanların sorunu nasıl çözülür?
22 Eylül 2020 14:02
Traverten taş nedir?
21 Eylül 2020 14:04		 Recep Tayyip Erdoğan ile Uludağ Üniversitelerine yönelik GYS paketleri yayında
21 Eylül 2020 08:51
Memur, velayetindeki çocuğu üzerine şahıs işletmesi devralabilir mi?
21 Eylül 2020 00:02		 Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
19 Eylül 2020 00:04
İletişim Başkanlığı teşkilatında 5 önemli düzenleme!
18 Eylül 2020 08:34		 Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?
18 Eylül 2020 00:03
Tüm kurumlar esnek çalışmaya gitmek zorunda mıdır?
17 Eylül 2020 12:00		 Tekerrür sebebiyle hangi durumlarda üst disiplin cezası uygulanır?
17 Eylül 2020 10:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonunda İzmir'de 5 şüpheli daha yakalandı15:26 - 15 yıl sonra aydınlatıldı: Arkadaşları öldürüp yakmış15:21 - Bu ilde sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak15:18 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama15:12 - Genç annenin son cümlesi 'Bu cehennem bitse artık' olmuş15:07 - Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
14:59 - Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek14:46 - Bir ilde daha memurların mesai saatleri düzenlendi14:38 - PKK'nın sabotajcısı intihar eylemi yapmak isterken yakalandı14:34 - Başkentte sağlık çalışanlarına saldırıda gözaltı sayısı 5 oldu14:32 - Sivas Valisinden 'atışma' açıklaması: İki tarafta kazandı14:30 - Sosyal hizmet uzmanı boş günlerinde özel bir aile danışma merkezinde çalışabilir mi?
14:30 - Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!14:29 - Prof. Dr. Akdağ: Maske takmak antikor üretimi sağlıyor14:28 - Gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler14:26 - Memurlardan belediye başkanına 'toplu sözleşme' protestosu14:21 - Halil Sezai'nin tutuklanmasına avukatından itiraz
14:17 - Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 18 pilot ilde uygulamada
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Polisleri tehdit etti, telefon açtı... Bana teşkilatın numarasını gönderin dedi
Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde saç tıraşı 4
ikna edememek 1
Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 1
hava yastıklı emniyet kemeri 1
güç kalkanı 1
hayrabolu tatlısı 3
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 10
omü rektörünün makam aracı 3
eba.gov.tr 4
Nezih Ünen 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam