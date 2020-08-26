Bakan Selçuk'tan Giresun'daki okullara ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.
|26 Ağustos 2020 19:30
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.
"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını beklemiyorlardı'
26 Ağustos 2020 20:22
|Test sayısı 100 bini geçti, vaka sayısında düne göre 200 azalma var
26 Ağustos 2020 19:10
|Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim
26 Ağustos 2020 16:22
|Mustafa Destici: Aşı bulunana kadar uzaktan eğitim devam etmeli
26 Ağustos 2020 15:57
|Karamollaoğlu'ndan 'doğalgaz keşfi' açıklaması
26 Ağustos 2020 14:16
|Emine Erdoğan'dan 'Muş Laleli' Malazgirt Zaferi kutlaması
26 Ağustos 2020 12:39
|'Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır'
26 Ağustos 2020 12:37
|CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Onursal Koordinatör' açıklaması
26 Ağustos 2020 12:03
|Avrupa'ya sert mesaj! Bedel ödemek isteyen varsa, çıksın karşımıza
26 Ağustos 2020 11:55
|Türkiye'nin Hafter'i yalnızlaştırma planı
26 Ağustos 2020 08:38