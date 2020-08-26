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Bakan Selçuk'tan Giresun'daki okullara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.
 26 Ağustos 2020 19:30
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Bakan Selçuk'tan Giresun'daki okullara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'daki selden etkilenen bakanlıklarına bağlı kurumlarda, İnşaat Emlak Dairesi ekiplerinin incelemelerini tamamladığını, bölgedeki okulların, yeni eğitim-öğretim yılının açılışına el birliğiyle hazır hale getirileceğini belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarının birlikte sarılacağını vurguladı.

"İnşaat Emlak Dairesi ekiplerimiz, afetten etkilenen kurumlarımızda incelemelerini tamamladı. El birliğiyle bölgedeki okullarımızı yeni eğitim-öğretim yılının açılışına hazır hale getiriyoruz." bilgisini paylaşan Selçuk, bilim insanlarından, uzmanlardan oluşan ekibin de felaketten etkilenen okulları hazırlamak için sahada incelemelerini sürdürdüğünü aktardı.
Anadolu Ajansı
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