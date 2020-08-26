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'İç çamaşırlı' mesaj göndermişti! Bakanlık harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçılara, "Sanatçı arkadaşlara konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa ben bildireceğim" mesajı gönderen Gürsel Bilmiş hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi.
 26 Ağustos 2020 19:49
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'İç çamaşırlı' mesaj göndermişti! Bakanlık harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçılara, "Sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa ben bildireceğim" mesajı gönderen Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Gürsel Bilmiş hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na geçen ocak ayında atanan Gürsel Bilmiş, korodaki sanatçıların yer aldığı WhatsApp grubunda, "Değerli arkadaşlar, bunca yıllık sanatçı arkadaşlara bundan sonra konser öncesi giyecekleri iç çamaşırı, çorap, kravat, gömlek vs. ne varsa bizzat ben bildireceğim. Çünkü maalesef aramızda konsere nasıl çıkılması gerektiğini çözememiş, öğrenememiş ya da ciddiye almayan arkadaşlarımız var. Konsere kravatsız, pembe, mor ya da olmaması gereken hangi renk var ise o renk ile çıkan sanatçıya bundan sonra çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Bu kadar basit şeyler yüzünden genel müdürden azar işitmeye bir daha mahal vermeyeceğim. Aksini yapan görevini ciddiye almamış olarak değerlendirilecek ve bundan sonraki sanat kurulumuz ve idaremiz nezdinde puanı, kredisi ona göre olacaktır" mesajını paylaştı.

'YANLIŞLIKLA BURADA PAYLAŞILDI'

Sanatçılar, Bilmiş'e büyük tepki gösterdi. Bilmiş, sanatçıların grupta verdiği tepkiler üzerine "Değerli arkadaşlar, yukarıdaki mesajı yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına düzeltmek isterim. Diğer grup için yazılan ancak yanlışlıkla burada paylaşılan bu mesele, sazlarda görevli arkadaşlar ile ilgidir. Kravat, gömlek vs. giysiler yanında diğer ifade, çok değerli bir arkadaşımı saatler öncesinde kaybetmiş olmanın hüznüyle yanlışlıkla yazılmıştır. Mesele grubumuzun tümüyle ilgili değildir" mesajını gönderdi.

MÜFETTİŞLER SORUŞTURACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in de Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdığı konunun soruşturulacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın-yayın organlarında, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü hakkında, sanatçıların konserlerde giyeceği kıyafetlerin kendisi tarafından belirleneceğine dair bazı haberler yer almıştır. 2020 yılı genel denetim programı kapsamında bahsi geçen Koro Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin denetlenmesi talimatı, Sayın Bakanımız tarafından hafta başında verilmiş olup, koro müdürü hakkında basında yer iddialar da bu denetim kapsamında Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından soruşturulacaktır" denildi.
DHA
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