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Vali duyurdu! Araç konvoyları yasaklandı

Çankırı'da araç konvoyları yasaklandı
 26 Ağustos 2020 19:54
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Vali duyurdu! Araç konvoyları yasaklandı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, korona virüs ile tedbirleri kapsamında cuma gününden itibaren araç konvoylarının yasaklandığını bildirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çankırı Valiliği tedbirlerini üst düzeye çıkartıyor. Vali Abdullah Ayaz, 28 Ağustos Cuma gününden itibaren kent genelinde araç konvoylarının yasaklandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli Çankırılılar, aldığımız bu tedbirlere ilave olarak 28 Ağustos Cuma gününden itibaren her türlü düğün gibi araç konvoyu yasaklanmıştır. Her vatandaşımız bizim için çok değerli, salgın tedbirlerini artırmak ve riskleri azaltmak zorundayız" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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