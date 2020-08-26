Anayasa Mahkemesi'nden 'kanser ilacı' kararı
|26 Ağustos 2020 19:55
|Yazdır
Akciğer kanseri hastası olan 62 yaşındaki Mehmet Gürsoy'a 21 günde bir kullanması için bir ilaç verildi. Ancak kutusu 15 bin 664 lira olan bu ilaç SGK tarafından karşılanmıyordu.
İlacı almakta zorlanan ve hayati tehlikesi olan Gürsoy gerekli ilaç masrafının karşılanması için avukatları Dilşad Enhoş ve Mustafa Kemal Bilgiç aracılığıyla SGK'ya dava açtı.
Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, Ankara 5. İş Mahkemesi'ne açılan davada ayrıca durumun aciliyeti sebebiyle ihtiyati tedbir uygulanarak dava süresince ilaç ücretinin de SGK tarafından karşılanmasını da talep etti. Ancak talepler mahkeme tarafından reddedildi.
Avukatlar bu kez istinaf yoluna başvurarak karara itiraz ettiler. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de itirazı reddetti.
KREDİ ÇEKEREK İLACINI ALDI
Bu süreç boyunca çevresinden borç alarak ya da kredi çekerek ilaçlarını almak zorunda kalan Mehmet Gürsoy toplam 147 bin 310 lira ilaç parası verdi.
İlacın faydasını görmesine rağmen maddi sebepler yüzünden bırakma durumuna gelen Gürsoy'un avukatları son çare olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Anayasa Mahkemesi'ne verilen dilekçede hastanın ilaca ulaşamaması halinde geri dönülemez ciddi sıkıntılar oluşabileceği belirtildi.
ANAYASA MAHKEMESİ SON KARARI VERDİ
Mahkeme durumun ciddiyeti ve hayati öneme sahip olmasını dikkate alarak başvuruyu öncelikli olarak değerlendirmeye alarak 24 saat içinde kararını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi kararında ilacın alternatifinin bulunmadığı ve Gürsoy'un ilacı kullanmasından sağlığının iyiye gittiğini belirterek şunlar ifade edildi:
Bahse konu ilacın başvurucunun hastalığının tedavisindeki önemi ve aciliyeti gözetildiğinde, telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi için başvurucunun ilaç tedavisine devam etmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
Bu nedenle, başvurucunun maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu anlaşılmakla, oluşan tehlikenin ortadan kaldırılması konusunda derhal gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi gerekir.
Başvurucunun tedavisine yönelik ilaç bedelinin tedavi süresi boyunca ödenmesinin derhal sağlanmasına.
Karar sayesinde Mehmet Gürsoy tedavisi devam ettiği sürece 21 günde bir 15 bin 664 lira ödemesi gereken ilaca ücretsiz ulaşabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı
22 Ağustos 2020 11:17
|AYM, Sağlık Bakanlığının yurt dışı yapılanmasına yönelik iptal davasını reddetti
20 Ağustos 2020 16:37
|AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı
19 Ağustos 2020 12:00
|FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı
14 Ağustos 2020 10:50
|AYM, Zaman gazetesi yazarı Büşra Erdal'ın başvurusunu reddetti
13 Ağustos 2020 11:21
|Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali
06 Ağustos 2020 12:40
|Samsun'daki sel felaketiyle ilgili eski DSİ yetkilileri yeniden soruşturulacak
05 Ağustos 2020 13:13
|Bazı anlaşmaların yayımlanmaması Anayasa'ya uygun bulundu
29 Temmuz 2020 13:40
|AYM'nin 4 siyasi parti ile ilgili kararları Resmi Gazete'de
29 Temmuz 2020 12:42
|AYM: Kürtaja izin verilmemesi hak ihlali
29 Temmuz 2020 08:43