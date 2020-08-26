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Metropolün stresinden kaçtı, gelin geldiği köyde 'ağa' oldu

Uzun yıllar İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Nilüfer Aydın, metropolün ağır iş yükü ve stresinden kaçarak göç ettiği eşinin köyünde büyükbaş hayvan besiciliğine başladı - 5 yıl önce 10 büyükbaş hayvan ile başladığı iş hayatında 80 hayvan ile çiftlik kuran Aydın, işletmesinde günde 1 ton süt üreterek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor
 26 Ağustos 2020 20:11
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Metropolün stresinden kaçtı, gelin geldiği köyde 'ağa' oldu

Uzun yıllar İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Nilüfer Aydın (49), metropolün ağır iş yükü ve stresinden kaçarak göç ettiği eşinin köyünde çalışkanlığı ve azmi ile çiftlik sahibi oldu.

Nilüfer Aydın, AA muhabirine, 2010 yılında İstanbul'un yoğunluğundan dolayı tekstil atölyelerini kapatarak, eşinin köyüne göç etmeye karar verdiklerini söyledi.

Metropolün trafiği, iş stresi ve insanların birbirlerine olan davranışlarından dolayı şehir hayatından uzaklaşmak istediklerini ifade eden Aydın, çocukluğundan beri duyduğu hayvancılık işine başladıklarını ifade etti.

- "Köyde yaşamak insana keyif, mutluluk ve huzur veriyor"

Bir anda oluşan bir fikir ile kendilerini köyde bulduklarını anlatan Aydın "Eşimle hep hayal kurardık, 'Emekli olunca köyümüze gideceğiz, orada hayvancılık yaparız.' diye. Hayaller kurarken, tekstil atölyemizi kapatarak, köye dönmeye karar verdik. İlk geldiğimizde hiçbir şeyi bilmiyorduk. Hayvanları sadece televizyonda gördüğümüz kadar biliyorduk." diye konuştu.

Köyde çok mutlu olduklarını kaydeden Aydın, şunları belirtti:

"Hayatımız güzel. Köyde olduğum için çok mutluyum. Güzel bir hayatımız var. Köyde bir şeylerle uğraştığınız için zaman çabuk geçiyor. Ben köy hayalimi gerçekleştirdim. Severek yapılan her iş başarılı oluyor. Bazı yakınlarımız, 'Şehirden neden geldin?', 'Biz senin yerinde olsak gelmezdik.' diyor ama ben hiç birine kulak asmadım. Sadece işimi yaptım."

- Zorluğu severek aşıyor

Hayvancılığın zor olduğuna dikkati çeken Aydın, işlerini severek yaptıkları için başarılı olduklarını belirtti.

Şehirde yaşayanların çocuklarının büyüdüğünü bile göremediğini dile getiren Aydın, "İstanbul'da yaşarken sabahın ilk ışıklarında kalkarak iş atölyeme gitmek için yola çıkıyordum, çocuklarımın büyüdüğünü bile göremedim. Şehir hayatında hep bir koşturmaca oluyor. Bence köyde yaşam sanıldığı gibi korkulduğu gibi değil, tam tersine çok zevkli. Köyde yaşamak insana keyif, mutluluk ve huzur veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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