Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
|26 Ağustos 2020 20:15
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Tokat'ta, Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek, farklı bir sevinç yaşadı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü kuzenin yanında çalışarak harçlığını çıkartan Melih Buğra Ertek (19), üniversite yerleştirme sonuçlarını Çarşamba pazarında açtığı tuhafiye tezgahında öğrendi. Cep telefonu ile ÖSYM'nin sitesine girerek üniversiteyi kazandığını öğrenen Ertek, farklı bir heyecan yaşadı. Sevincini önce ailesini telefonla arayarak sonra da yanında birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla paylaşan Ertek, başarının sırrının düzenli ve verimli çalışmaktan geçtiğini söyledi. Ertek, "Burada müşteri ile ilgilenirken sonuçları öğrencim, çok mutlu oldum. Sevincimi yakınlarımla, burada birlikte çalıştığımız arkadaşlarla paylaştım" dedi.
Babası doktor olmasını istiyordu
Haftanın iki günü pazar tezgahında diğer günler ise sınavlara çalıştığını belirten Ertek, iki kardeş olduklarını babasının Turhal'da makine fabrikasından emekli olduğunu ifade ederek, "Tıp, doktorluk babamın istediği bir meslekti. Benim doktor olmamı istiyordu. Burada hem çalışıp, hemde derslerime çalışarak Rabbimin izni ile Tıp Fakültesini kazandım. Hem babamı, hem de ailemi mutlu ettim" diye konuştu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ertek, psikiyatri doktoru olmayı istediğini sözlerine ekledi.
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