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OGM, organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı

Orman Genel Müdürlüğü, kampüsünde kurduğu kompost makinesiyle organik atıklardan doğal gübre üretmeye başladı.
 26 Ağustos 2020 20:34
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OGM, organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kurum organik atıkları doğaya gübreye dönüştürmek için proje geliştirdi.

Projeyle OGM kampüsünde ortaya çıkan organik atıkların çöpe gitmesi yerine, kompost makinesiyle tabiata yeniden faydalı bir şekilde kazandırılması amaçlandı.

Makineye nem, oksijen ve sıcaklık açısından uygun koşullar altında bakteriler veya mantar, alg gibi daha küçük molekül ağırlıklı parçalara ayrılabilen ürünler konuluyor. 3'te 2 oranında çiğ sebze ve meyve atığı, 3'te 1 oranında da çay posası, bahçe atıkları ve çam talaşı karışımı olarak günlük yaklaşık 200 litre yükleme kapasitesine sahip makine, otomasyon sistemiyle 7 gün 24 saat çalışıyor.

Kompost makinesi, "kompost" ve "olgunlaştırma" olmak üzere 2 hazneden oluşuyor. Parçalayıcıdan geçen atıklar optimum 15 gün birinci haznede biriktiriliyor ve burada kompost süreci başlatılıyor. Ardından ürünün, birinci hazneden ikinci hazneye aktarılmasıyla 15 gün de burada olgunlaşması sağlanıyor. İkinci haznede olgunlaşma sürecini tamamlayan kompost, toplam 30 günün sonunda, son ürün olarak alınmaya hazır hale geliyor.

Elde edilen kompost, 10'da bir oranında olacak şekilde saksı veya bahçe toprağına ilave ediliyor. Söz konusu yöntem toprağın daha iyi hava almasını, daha iyi işlenebilmesini ve su tutma kabiliyetinin artmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu sistemle mutfaktan çıkan organik atıkların çöpe gitmesi yerine, faydalı bir şekilde doğaya geri dönüşümü mümkün hale geliyor.

"Elde edilen gübre toprağın yapısını zenginleştiriyor"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, atıkların geri kazanım süreci olmadan bertaraf edilmesinin sınırlı kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Söz konusu baskının da ekolojik olarak geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açtığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu durum göz önüne alındığında kaynaklarımızın kullanımı ve geri kazanımı daha da önem kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile kompost ve biyometanizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Bunun için bizler de sınırlı doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı azaltmak için Genel Müdürlüğümüzün kampüsünde organik atıkları doğaya gübre olarak kazandıran kompost makinesi kurduk. Elde edilen kompost, tarım yapılan veya çiçek yetiştirilen toprağın yapısını zenginleştirmek ve düzenlemek için kullanılıyor."
Anadolu Ajansı
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