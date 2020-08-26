Kırtasiyeciden 'tarihe not düşen' dolma kalem koleksiyonu
|26 Ağustos 2020 20:49
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Kayseri'de Pastırmacılar Çarşısı'nda dedesinden kalma mesleği üçüncü nesil olarak sürdüren Mehmet Serim (47), AA muhabirine, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 1992'de mezun olduktan sonra baba mesleğine başladığını söyledi.
Kırtasiyeciliği severek yaptığını belirten Serim, dünyaca ünlü bazı kalem ve mürekkeplerin Türkiye distribütörü olduğunu aktardı.
"Savaşlarda metal bulunamamış, dolma kalemlerin uçları camdan yapılmış"
Serim, babasının 8 yaşında kendisine hediye ettiği Fransız marka bir dolma kalemin ilk koleksiyon parçası olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:
"Zamanında da hatırı sayılır maddi değeri olan bir kalemdi. Dolma kalem ve diğer kalemlerin felsefi olarak farkı vardır. Dolma kalem üretilir, bozulur tamir edilir. Süresi dolana kadar size hizmet eder. Ancak bir tükenmez kalem, kurşun kalem bu hizmeti sunamaz. Tükenmez kalem tüketmek üzeredir. O bittiği zaman artık dolduramazsınız. Dolma kaleme uygun bakımı yaptığınız sürece eskimez. Dedemin ve babamın dolma kalemlerini hala kullanıyorum. Mesela 1935 model bir dolma kalemim var. Öyle günler olmuş ki savaşlarda metal bulunamamış, dolma kalemlerin uçları camdan yapılmış. Genelde tercih edilen altın uçlu kalemlerdir. Altın bulunamadığında krom nikel madeninden uçlar yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda yapılmış kalemlerim var."
"Kalem benim için bir yaşam"
Serim, 7 dil bildiğini bu avantajı da kullanarak Avrupa ziyaretlerinde farklı dolma kalemleri koleksiyonuna eklediğini dile getirdi.
Koleksiyonunda 1850 yılına ait eski bir divitin bulunduğunu aktaran Serim, 100 yıldan daha eski dolma kalemlerinin de koleksiyonunda yer aldığına değindi.
Serim, koleksiyonunda 500 dolma kalem olduğunu vurgulayarak, "Kalem benim için bir yaşamdır. Yazan milletler ayaktadır. Bir millet yazdığı sürece vardır." dedi.
Dolma kalemlerin fiyatlarının değişken olabildiğini belirten Serim, "Bu kalemin üzerindeki altından ya da pırlantadan değildir. Avrupa'da bir yazarın kalemi çok yüksek fiyatlara satılabilir. Kalemin fiyatında bir son yok." diye konuştu.
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