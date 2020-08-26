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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geldi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
 26 Ağustos 2020 20:57
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geldi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 19.00'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Jeffrey'e Kıdemli Danışmanı Rich Outzen de eşlik etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Jeffrey, Ankara'ya Cenevre'den geldiğini belirterek, Suriye meselesiyle ilgili heyecan verici gelişmelerin olduğunu dile getirdi.

Jeffrey, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 3'üncü turuna Cenevre'de başlandığını hatırlatarak, "İyi bir başlangıçtı. Türkiye'nin tüm Anayasa Komitesi üyelerini, özellikle de muhalefeti teşvik etmesi çok yardımcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda birkaç Komite üyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonuçlarının beklendiğini aktaran Jeffrey, "Ancak Anayasa Komitesinin siyasi yolda ilerlemeye devam edeceği ve gerçekten ilerlemeyi bırakmayacağı konusunda çok çok umutluyuz." dedi.

Jeffrey, Suriye'deki duruma ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu çatışmanın askeri safhasının sona ermesi gerekiyor. Rejim tarafından kazanılacak daha fazla zemin yok. Rejimin, müzakere masasına dönmesi ve uluslararası toplumun geri kalanıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu bizim önceliğimiz. Bugün ve yarın, Türk yetkililerle de bu konu hakkında konuşacağız."

- "Suriye meselesinin çözümünde Türkiye masada olmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin yerine terör örgütlerinin yanında yer aldığını belirten sözlerinin hatırlatılması üzerine Jeffrey, "Burada bulunduğum son 2 yılda bu soruyu kaç kez cevapladım. ABD, Türkiye'nin çok yakın bir müttefikidir. Suriye dışında pek çok alanda bu değerimizi kanıtladık." dedi.

Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu günü olan 17 Ekim 2019'da, ABD heyetinin Ankara'ya geldiğini ve Türkiye ile bir mutabakata varıldığını anımsatarak, "Bunun korunmasını sağlamak için çalışıyoruz. İdlib ve siyasi süreç konusunda çok yakın koordinasyonumuz var ve yaptığımız şeyi aynen yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Suriye meselesinin çözümünde, Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Jeffrey, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, merkezi konumdadır. Türkiye, Suriye veya Irak'ın komşusu. 2014'te IŞİD'in Suriye'de ortaya çıkmasıyla Irak'a ne olduğuna bakın. İsrail, Hizbullah ve İran'ın uzun menzilli füzelerinden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Türkiye Suriye'den gelen tüm tehditlerle karşı karşıya. Ürdün ve Lübnan'da yaklaşık 2 milyon mülteci var ve tabii ki burada daha da fazla mülteciniz var. Suriye, Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları için büyük bir güvenlik ve jeopolitik tehdittir. Bu çatışmanın çözümünde, Türkiye masada olmalıdır."

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey ve beraberindeki heyetin, Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerinde, DEAŞ'la mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının ele alınacağı ve 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına ilişkin sürecin görüşüleceği belirtilmişti.

- Jeffrey, Cenevre'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

Jeffrey, bugün Suriye Anayasa Komitesinin 3. tur oturumu çerçevesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile de bir araya geldi.

Görüşmede, siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca, görüşmede, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere, bu bağlamda "Suriye Demokratik Güçleri" ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelere ve ABD lisanslı bir firmanın yaptığı petrol sözleşmesine ilişkin Türkiye'nin görüşleri vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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