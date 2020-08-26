MSB: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.
|26 Ağustos 2020 21:04
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Milli Savunma Bakanlığı'nca, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.
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