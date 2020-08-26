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Atını döverken görüntülenen Halis Karataş'tan açıklama

Halis Karataş, şiddet uyguladığı atından ve onun ilgililerinden özür diledi. Karataş, "Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil" dedi.
 26 Ağustos 2020 21:11
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At yarışının önemli isimlerinden Halis Karataş, bugün İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk attı. Karataş, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artmasının ardından bir açıklama yaptı.

Jokey Halis Karataş, Twitter hesabında özür mesajı yayınladı.

"İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü" diyen Karataş, şöyle devam etti:

"Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."
Memurlar.Net
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