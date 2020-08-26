Atını döverken görüntülenen Halis Karataş'tan açıklama
|26 Ağustos 2020 21:11
|Yazdır
At yarışının önemli isimlerinden Halis Karataş, bugün İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk attı. Karataş, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artmasının ardından bir açıklama yaptı.
Jokey Halis Karataş, Twitter hesabında özür mesajı yayınladı.
"İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü" diyen Karataş, şöyle devam etti:
"Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."
İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü.Halis Karataş (@halkaratas) August 26, 2020
Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında +
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı
26 Ağustos 2020 15:16
|Didem Uzel: Allah ABD'deki acile düşürmesin
25 Ağustos 2020 21:04
|Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
25 Ağustos 2020 14:25
|MHK'nin yeni başkanı, İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı!
25 Ağustos 2020 13:32
|Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması
24 Ağustos 2020 12:55
|Medyada bomba gelişme: Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı!
23 Ağustos 2020 23:27
|İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği konserlerde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu
23 Ağustos 2020 01:20
|Rihanna ile Yıldız Tilbe'nin düetini dinlediniz mi?
22 Ağustos 2020 14:37
|Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
20 Ağustos 2020 10:52
|TRT1'den 'Ana Haber bülteni' için sürpriz transfer
14 Ağustos 2020 18:44