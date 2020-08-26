1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüzbinlerce "genç mucidi" bir araya getiren TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez İHA yarışları lise öğrencileri arasında yapılacak, TÜBİTAK MAM tarafından "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" düzenlenecek
 26 Ağustos 2020 21:15
Yazdır
TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yüzbinlerce "genç mucidi" bir araya getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) her yıl düzenlediği birbirinden heyecanlı yarışmalar ve etkinliklerin yanı sıra bu yıl ilklerle yerini alacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) yarışları, bu yıl ilk kez lise öğrencileri arasında gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yine bu yıl ilk kez "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" düzenlenecek.

TÜBİTAK tarafından "döner kanat" ve "sabit kanat" kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liselerarası İHA Yarışması'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 16 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında başvuruların alındığı yarışmaya 291 takımın başvurusu kabul edildi.

TEKNOFEST kapsamında, Gaziantep Alleben Göleti'nde 16-20 Eylül'de gerçekleştirilecek yarışmada, her bir kategoride birincilere 20 bin lira, ikincilere 15 bin lira ve üçüncülere 10 bin lira ödül verilecek. Yine her iki kategoride 5 bin lira mansiyon ödülü ile 6 bin lira TUSAŞ özel ödülü sahiplerini bulacak.

- "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması"

İnovasyon ve yüksek teknoloji alanlarındaki çalışmaları özendirmek, biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında farkındalık oluşturmak ve bu alanda gerçekleştirilecek inovatif fikirleri ödüllendirmek amacıyla TÜBİTAK MAM tarafından bu yıl ilk kez "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması" düzenlenecek.

"Proje" ve "fikir" kategorilerinde yapılacak yarışma, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerden, mühendislik, sosyal bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir alana girmekle beraber biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsıyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabiliyor.

Fikir kategorisine yurt dışından 8, yurt içinden 230, proje kategorisine yurt dışından 6, yurt içinden 198 takımın başvurusu alındı. Proje kategorisinde birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira, fikir kategorisinde birinciye 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ödül verilecek.

- "Uluslararası İHA Yarışması"

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Uluslararası İHA Yarışması"na da 324 yurt içi, 12 yurt dışı takımı olmak üzere toplam 336 başvuru geldi.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde yapılan Uluslararası İHA Yarışması ve Liselerarası İHA Yarışması, 15-20 Eylül'de Gaziantep Alleben Göleti'nde gerçekleştirilecek.

- "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"

Öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"na bu yıl Türkiye'den 115, yurt dışından 2 takım (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hindistan) başvuru yaptı.

Başvuruların 103'ü elektromobil, 14'ü hidromobil kategorisinde olduğu yarışma, bu sene de TEKNOFEST kapsamında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 1-6 Eylül arasında yapılacak.

Yarış kapsamında daha önce yarışa katılmış olan takımlara 10 bin lira, ilk kez yarışa başvuran takımlara 35 bin lira hazırlık teşvikleri veriliyor. Performans, yerli ürün teşvik, verimlilik rekor, teknik tasarım, görsel tasarım, kurul özel, tanıtım ve yaygınlaştırma teşvik kategorilerinde 3 bin ile 40 bin lira arasında ödüller veriliyor.

- "Roket Yarışması"

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Roket Yarışması"na, TÜBİTAK SAGE sponsorluğunda 509 yerli ve 7 yabancı takım başvuruda bulundu.

Alçak, orta, yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada 82 takım finalist olmaya hak kazandı. Finale kalan takımlara 2 gün süreyle çevrimiçi olarak model roketçilik eğitimi verildi. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Yüksek İrtifa Kategorisi"nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar.

Roket atışları, 1-13 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek.

- "Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"

Türkiye'nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışmaları, "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makine İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma", "Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" olmak üzere dokuz ana alanda ve 30 tematik alanda, 12 bölge merkezinde yapılıyor.

- "Robotaksi Yarışması"

"Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" TÜBİTAK, BİLİŞİM VADİSİ ve HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Katılımcılarını otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik eden yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

Kocaeli Bilişim Vadisi'nde 7-10 Eylül'de yapılacak yarışmada tek kişilik gerçek boyutlu araçların gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu tarife ile elektrik fiyatı daha da ucuzluyor
26 Ağustos 2020 21:32		 Sanayi sektörü ihracatta toparlandı, borsaya 'ilaç' oldu
26 Ağustos 2020 20:37
ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme
26 Ağustos 2020 10:35		 'Uydu ve uzay'da online buluşma
26 Ağustos 2020 08:09
Albayrak: Doğalgaz keşfi 83 milyona indirim olarak yansıyacak
26 Ağustos 2020 08:03		 Bakan Dönmez: Gazı bulduk, çıkarmayı da biliriz
26 Ağustos 2020 07:48
Büyükşehir'in dev yatırımı Türkiye'nin gündeminde
26 Ağustos 2020 07:40		 IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
25 Ağustos 2020 21:32
Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü
25 Ağustos 2020 20:10		 Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
25 Ağustos 2020 19:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:48 - Antalya açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!21:45 - 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi - İşte derbi haftaları21:39 - Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı21:34 - MHP milletvekili bu sözün patentini aldı21:32 - Bu tarife ile elektrik fiyatı daha da ucuzluyor21:29 - Rusya'dan Türkiye'ye 'ortak helikopter üretelim' çağrısı
21:24 - Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak21:15 - TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak21:11 - Atını döverken görüntülenen Halis Karataş'tan açıklama21:08 - Bakan Pakdemirli, Giresun'da ekskavatör kullandı21:05 - 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek21:04 - MSB: Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi
20:57 - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geldi20:49 - Kırtasiyeciden 'tarihe not düşen' dolma kalem koleksiyonu20:37 - Sanayi sektörü ihracatta toparlandı, borsaya 'ilaç' oldu20:34 - OGM, organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı20:22 - 'Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını beklemiyorlardı'
20:20 - Kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü'ne meteorolojik takip
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
89 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Benzine 21 kuruş zam yapıldı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüse yenik düştü
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
Bilim Kurulu Üyesi 2. dalga için tarih verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
benzine yine zam yapılması 1
spor yapmak 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 1
baş ağrısı 2
topuklu ayakkabı 3
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
biohackers 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam