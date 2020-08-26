Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.
|26 Ağustos 2020 21:24
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
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