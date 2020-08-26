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2020-2021 sezonu fikstürü çekildi - İşte derbi haftaları

 26 Ağustos 2020 21:45
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2020-2021 sezonu fikstürü çekildi - İşte derbi haftaları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayımlandı.

DERBİ TARİHLERİ

1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş

3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Ankaragücü - Erzurumspor

Sivasspor - Alanyaspor

Kayserispor - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Hatayspor - Başakşehir

Galatasaray - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Denizlispor

Trabzonspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gençlerbirliği

- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını pas geçecek.

SÜPER LİG 11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK, 16 MAYIS'TA BİTECEK

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.

"TFF OLARAK BEIN SPORTS'LA ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Fikstür çekimi öncesi konuşan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle 2020-21 sezonu Süper Lig fikstür çekiminin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm dünyada yer alan pandemi nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi kazanıp eski günlere döneceğiz. Sağlık çalışanlarımızın hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleden dolayı Türk milleti olarak minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız yine sağlık kurulumuzun aldığı tedbirlerle insan sağlığını riske atmadan oynamaya devam edeceğiz. Maçlara yüzde 30 oranında seyirci almaya karar verdik. Fikstürünü çekeceğimiz Süper Lig her geçen gün tüm dünyada daha fazla ilgi görüyor. Bu nedenle BeIN Sport's ayrıca teşekkür etmek istiyorum. TFF olarak böyle bir markayla çalışmaktan çok mutluyuz ve uzun yıllar beraber olmak istiyoruz. Hepimizin sorumlulukla hareket edeceğine inanıyorum. Kulüplerin yaşadığı zorlukların farkındayız, hep birlikte bunları aşacağımıza inanıyorum. Yeni sezonda dostluk ve fair-play'in ön planda olmasını diliyorum."
Memurlar.Net
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