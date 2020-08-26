Antalya açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!
Antalya açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|26 Ağustos 2020 21:48
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