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Avrupa alarmda! Vakalar yeniden binin üzerine çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1367 yeni vaka kaydedildi. İspanya'da da vaka sayısı düne nazaran 7 bin 296 arttı.
 26 Ağustos 2020 22:17
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Avrupa alarmda! Vakalar yeniden binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 2 gündür 1000'in altında seyreden günlük yeni vaka sayısı, bugün yine 1000'in üzerine çıktı.

Son 24 saatte 1367 yeni vaka kaydedilirken, toplam Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 262 bin 540'a yükseldi. Ülkede son günlere nazaran bugün günlük ölü sayısı da çift hanelere ulaştı ve son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti. Şubattan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 458'e yükseldi.

İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 20 bin 753'e çıktı.İyileşen sayısı da 314 artışla 206 bin 329'a ulaştı.

SARDİNYA ADASI SALGININ YENİ MERKEZİ OLDU

Ülkenin batısındaki Sardinya Adası yazdan önce salgının en az görüldüğü yerlerden biriyken, son günlerde yeni vakaların tatillerini burada geçirenlerden çıkması dikkati çekti.İtalyan ANSA haber ajansı da ülkede Kovid-19'un ikinci dalgasının turist akınına uğrayan Sardinya'dan çıktığını yazarken, adanın kuzeyindeki dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yeri olan Costa Smeralda'da pek çok yerin kapanmak zorunda kaldığı belirtildi. Buradaki yerlerden olan ve 17 Ağustos'ta kapatılan "Billionaire" isimli mekanda 63 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, mekanın sahibi İtalya'nın sayılı zenginlerinden iş insanı Flavio Briatore'nin de Kovid-19'a yakalandığı basına yansıdı. Briatore ile yakın zamanda bir araya gelen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin testinin negatif çıktığı bildirilirken, Serie A takımlarından Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic'in ise testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İSPANYA'DA DA DURUM AYNI

Sağlık Bakanlığı, dün 412 bin 553 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 7 bin 296 artışla 419 bin 849 olarak güncellendi.

Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid ve güneydeki Endülüs bölgesinde yeni vaka sayılarının hızlı artış göstermesi dikkati çekti.

Kovid-19'dan son 7 günde 129 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam 28 bin 971'e ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 1514 hasta olduğu ve bunlardan 102'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN "DERS BIRAKMA EYLEMİ" KARARI

Kovid-19 vakalarının arttığı bir dönemde yeni eğitim öğretim yılının eylülde nasıl başlayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, öğretmenlerden sonra öğrenciler de "eylem yapma" kararı aldı.

Bilgisayar üzerinden uzaktan eğitime karşı olan lise öğrencilerinin bağlı olduğu sendikalar, Kovid-19'a karşı okullarda alınan önlemlerin yetersizliğini protesto etmek için 16, 17, 18 Eylül'de ders bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Mevcut haliyle okullarda eğitime başlamanın insan sağlığını tehlikeye atacağını, eğitimci olmalarına rağmen üzerlerine başka sorumluluklar yüklenmek istendiğini savunan Madrid'deki öğretmenler ise önceden 10 Eylül olarak açıkladıkları grev kararını, 22 ve 23 Eylül'e ertelediklerini duyurdu.
Memurlar.Net
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