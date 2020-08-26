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Oktay Kaynarca'dan dolandırıcılık isyanı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, adına açılın sahte Twitter hesabına erişimin engellenmesi için yaptığı başvuruya mahkemenin ret yanıtı vermesine tepki gösterdi.
 26 Ağustos 2020 22:20
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Oktay Kaynarca'dan dolandırıcılık isyanı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, adına açılın sahte Twitter hesabına erişimin engellenmesi için yaptığı başvuruya mahkemenin ret yanıtı vermesine tepki gösterdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca adına açılan sahte hesaba isyan etti ve sosyal medya hesabından şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Gerçekten çok ilginç. Adam aynı avukatımın dediği gibi benim ismimi fotoğrafımı kullanarak alenen dolandırıcılık yapmak üzere hesaplar açıyor ve biz buna kanun nezdinde engel olmak istiyoruz ama sonuç bu... Bari adamı gidip ben buliim de..."
Memurlar.Net
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