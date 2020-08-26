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Şehit babasını arkadaşı ile birlikle selamlayarak uğurladı

Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden şehit Eskişehirli Cihat Şengil, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
 26 Ağustos 2020 23:13
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Şehit babasını arkadaşı ile birlikle selamlayarak uğurladı

Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden şehit Eskişehirli Cihat Şengil, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Minik Ecrin Nisa babasını arkadaşı ile birlikle selamlayarak uğurlarken, acılı anne de cenaze törenine şehit eşinin kamuflajını giyerek katıldı

Evli ve bir kız çocuk babası olan Ulaştırma Er Cihat Şengil'in naaşı, dün Eskişehir'e getirildi. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda yapılan askeri törenle karşılanan Şengil'in naaşı bugün cenaze namazı kılınmak üzere Reşadiye Camii'ne geldi. Burada şehidin babası Adem Şengil, annesi Neriman Şengil, eşi Şeyda Şengil taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Karaca'nın cenazesi tekbirlerle top aracına getirildi. Ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, toprağa verileceği Hava Şehitliğine gözyaşları arasında uğurlandı.

Şehit kızı babasını asker selamı ile uğurladı

Eskişehirli şehidin kızı Ecrin Nisa Şengil de babasının cenaze namazının kılındığı Reşadiye Camii'ne getirdi. Burada tabutun önüne geçen küçük Nisa, babasının naaşının önünde bir akrabasının oğlu ile birlikte asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı.

Şehit eşinin kamuflajı ile tören katıldı

Şehit eşi Şeyda Şengil da cenaze törenine eşinin kamuflajını giyerek katıldı. Cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Şeyda Şengil ayakta durmakta güçlük çekerken, eşinin tabutuna sarılarak son yolculuğuna uğurladı.

Cenaze törenine; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir CHP Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Milletvekili Nurullah Sazak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, askeri erkan ve sevenleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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