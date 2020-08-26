ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi
Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.
|26 Ağustos 2020 23:14
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Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'ye seyahat uyarılara ilişkin yaptığı açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumunu olumluya çevrildi. ABD vatandaşlarına, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 13 il için uyarıda bulunmuştu. Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, diğer illeri listesinden çıkararak Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2'ye düşürdü. Öte yandan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.
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