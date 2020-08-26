Karantina kuralını çiğnedi, komşularının ihbarıyla yakalandı
|26 Ağustos 2020 23:20
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Geçen hafta rahatsızlanan 60 yaşındaki Mahmut ile 57 yaşındaki Naile Taştan çifti, hastaneye kaldırıldı.
COVID-19 testi pozitif çıkan ve tedaviye alınan çiftten Mahmut Taştan, pazar günü hayatını kaybetti.
Çiftin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, aynı evi paylaştıkları 4 çocukları da 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Naile Taştan'ın tedavisine halen yoğun bakım ünitesinde devam edilirken, karantinada olan Burhanettin Taştan, bugün Sümerevler Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıktı.
Komşuları ihbar etti
Dolmuş durağında Burhanettin Taştan'ı gören komşuları, durumu polise bildirdi.
Bu sırada dolmuşa binen Taştan, polis ekipleri tarafından Demokrasi Parkı yakınlarında minibüsten indirildi.
Para cezası uygulandı
Polis ekipleri, karantina hükümlerini ihlal eden Taştan'a 900 lira idari para cezası uyguladı.
Taştan, daha sonra çağırılan ambulansla 14 gün süreyle karantinada kalmak üzere evine gönderildi.
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