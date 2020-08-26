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'17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasına açıklama

Van Valiliği, bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
 26 Ağustos 2020 23:53
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'17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasına açıklama

Van Valiliği sosyal medyada bir astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA"

Valilik'ten yapılan açıklamada " Bazı basın organlarında ve sosyal medyada astsubayın 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde yayımlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde ismi geçen N.A., ailevi sorunlar nedeniyle 16.07.2020 tarihinde Van İlkadım Çocuk yurduna yerleştirilmiştir. 31.07.2020 tarihinde izinsiz olarak konakladığı yurttan ayrılan N.A. polis tarafından bulunup yurda teslim edildikten sonra, yurttaki görevlilere cinsel istismara uğradığı yönünde Bilgi vermiştir. Yurt görevlilerinin Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla, N.A.'nın 25.08.2020 tarihinde Çocuk İzleme Merkezinde ifadesi alınmıştır. N.A. ifadesinde 01.08.2020 tarihinde 3-4 yıldır sevgili olduğu 25 yaşındaki A.P. ile İskele mevkiinde buluştuğunu, A.P.'nin kendisiyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini ve şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. N.A. 2020 yılı içerisinde hatırlamadığı bir tarihte ast subay olduğunu ifade ettiği T.A. isimli şahsın evine gittiğini, ancak cinsel bir birliktelik yaşamadığını ve T.A.'dan şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Yapılan araştırmalarda ilimizdeki askeri birliklerde T.A. isimli bir ast subay olmadığı belirlenmiştir. N.A.'nın şikayetçi olduğu A.P. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 26.08.2020 tarihinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Memurlar.Net
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