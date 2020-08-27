Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.
|27 Ağustos 2020 00:41
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|27 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
27 Ağustos 2020 00:07
|'17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' iddiasına açıklama
26 Ağustos 2020 23:53
|Bakan Fatih Dönmez: 2 aya yeni müjde gelebilir
26 Ağustos 2020 23:50
|Vali açıkladı: İlimizde kısıtlama getirecek rakamlar yok
26 Ağustos 2020 23:19
|ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi
26 Ağustos 2020 23:14
|4 bakanın katılımıyla 'hasar tespit' toplantısı yapıldı
26 Ağustos 2020 22:47
|Metin Feyzioğlu: Türkiye, 'Mavi Vatan'da haklıdır
26 Ağustos 2020 22:16
|MHP'li vekil Baki Ersoy bu sözün patentini aldı
26 Ağustos 2020 21:34
|Rusya'dan Türkiye'ye 'ortak helikopter üretelim' çağrısı
26 Ağustos 2020 21:29
|Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
26 Ağustos 2020 21:24