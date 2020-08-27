Nevşehir Valiliği sosyal medyada yayılan paylaşımları yalanladı
|27 Ağustos 2020 02:03
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in isminin kullanılarak yapılan paylaşımlar Nevşehir Valiliği tarafından yalanlandı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "İlimizde bulunan özel hastanelerin pandemi hastanesi olduğu, Nevşehir Devlet Hastanesinin yetersiz kaldığı ve vatandaşlarımızın mecburi olmadıkça hastanelere gitmemeleri" yönünde Sayın Valimiz İnci Sezer Becel'in isminin kullanılarak yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. İddia edildiği gibi bir açıklamanın Sayın Valimiz tarafından yapılmasının söz konusu olmadığı gibi, Nevşehir Devlet Hastanesi kapasitesi ve kadrosuyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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