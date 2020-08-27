27 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|27 Ağustos 2020 04:01
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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/414
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince Sabri DEMİR atanmıştır.
26 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/416
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yusuf SARINAY atanmıştır.
26 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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