27 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.

ÖSYM 1 GÜNDE AÇIKLANABİLECEK YKS TERCİHLERİNİ 2 HAFTADIR AÇIKLAYAMIYOR ÖSYM Başkanlığı, KPSS'de olduğu gibi, YKS'de de tercih başvurularını internet üzerinden almasına rağmen iyi bir yazılımcıyla 1 günde açıklanabilecek sonuçları iki haftadır açıklayamadı