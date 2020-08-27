51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Şartlı tahliye yok, müebbet hapis

Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.

Christchurch saldırısının faili terörist Brenton Tarrant'ın yargılamasının üçüncü gün duruşmasında diğer şehit yakınları ve yaralılarla birlikte terörist ile yüzleşen Şehit Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamimah Tuyan, yaşadığı acıları ve duygularını anlattı. Konuşmasına Kuran-ı Kerim'deki, 'Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur' ayetini okuyarak başlayan Tuyan, eşini özlediğini belirterek, 'O benim için bir imam, bir koruyucu, eğlendirici, problem çözücü, huzur verici, en iyi arkadaş ve yakınlarımın söylememi istediği üzere bir Ertuğrul'du' ifadelerini kullandı.



Suçlamaları kabul etmişti

Terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyordu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına devam ediliyor. Saldırıda yaralanan Afganistanlı Mirwais Waziri, mahkemede terörist Brenton ile yüzleşerek, dünyaya insanlık dersi veren bir konuşma yaptı. Waziri mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Afganistan'dan geldiğim için insanlar bana 'terörist' diyorlardı. Ama bu yaftayı benim üzerimden aldın. Bugün 'terörist' denilen kişi sensin. Sen dünyaya Müslüman olan benim, bizlerin terörist olmadığını kanıtladın' ifadelerini kullandı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına başlandı. Saldırıda terörist Tarrant tarafından 9 kez vurulan Türk göçmen Temel Ataçocuğu, makhemede saldırganın karşısına çıktı. Ataçoğlu mahkemede yaptığı konuşmasında, 'Saldırganla birbirimizin gözlerine baktık, silahını doğrulttuğu anı gördüm. Bana 9 kez ateş etti. Hayatım boyunca o anın izlerini taşıyacağım ve kalıcı sakatlığım ile yaşamak zorundayım ama tüm bu zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Ben güçlü, inatçı bir Türk'üm' ifadelerini kullandı.



Ne olmuştu?

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.