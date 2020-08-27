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Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

Çocuk kanalında Türk düşmanlığı: PKK ve FETÖ'cü hainlere kucak açan Almanlar Türkiye'ye saldırıyor
 27 Ağustos 2020 06:40
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Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı

Almanya'da Türkiye düşmanlığı her geçen gün farklı boyutlara taşınıyor. PKK ve FETÖ'cü hainlere ev sahipliği yapan Almanlar, teröristlerin argümanlarıyla Türkiye'yi hedef alıyor. Alman devlet kanalı ZDF'ye bağlı çocuk kanalı olan "ZDF logo!"da Türkiye aleyhine propaganda yapılmaya başlandı.

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Alman basını bu sefer de çocuklar üzerinden karalama kapanyası yürütüyor. Alman devlet kanalı ZDF'ye bağlı çocuk kanalı olan "ZDF logo!" Türkiye aleyhinde FETÖkaynaklı bilgilerle animasyonlar hazırlandı. Küçük yaşta ırkçı olarak işlenen çocuklara Türkiye'de sözde basın özgürlüğü olmadığı, İstanbul sözleşmesi kaldırılarak kadınlara şiddet uygulandığı iddia edildi.

ZDF'de Türkiye aleyhinde yapılan yayına ait görüntü.

FETÖ ARGÜMANLARINI KULLANIYORLAR

Türkiye aleyhinde hazırlanan iki videodan birisinde hemen hemen her dönem Alman basınında gündeme gelen basın özgürlüğü saldırganlığı yer alıyor. Türkiye'de gazetecilerle nasıl başa çıkılıyor?, "Türkiye'de basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde çıkan açıklamalar doğrultusunda bazı yayın organlarını ya da gazetecileri kısıtlama peşinde. Gazeteciler hapse atılıyor. Hapse atılma gerekçeleri yasaklanmış örgütler adına propaganda yapmalarıyla suçlanıyorlar. Çoğu kişi de bunun yalan olduğunu söylüyor." gerçekleri yansıtmayan içerikler yer alıyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÜNDEM OLDU

İkinci video da ise Türkiye'de de uzun zamandır gündemde olan İstanbul Sözleşmesi üzerinden algı yürütülmüş. Kadına karşı şiddet isimli başlıklı videoda da İstanbul Sözleşmesinin iptal edilerek evlerinde şiddete uğrayan kadınların korumasız olduğu, küçük kızların zorla yaşlı adamlarla evlendirilmesini koruyan düzenlemeye Türkiye'de karşı çıkıldığı gibi genç beyinler üzerinde algı operasyonu yapıldı.

BU İLK DEĞİL

Daha önce de Almanya'da çekilen "Erdoğan'ın Hizmetinde" isimli belgesel, ZDF'de yayınlanan Zoom haber programında gündeme getirilmişti. Belgeselde Türkiye'nin Almanya'da yürüttüğü sözde istihbarat faaliyetlerine dikkat çekildi. Almanya'da MİT'e çalışan 8 bin kişinin bulunduğunu iddia eden ZDF televizyonu, bu faaliyetlerin yürütülmesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı 900 caminin önemli bir rol oynadığı iftirasını attı.
Türkiye'ye yönelik düzenlenen iftira programında PKK'nın sözcüsü milletvekili Sevim Dağdelen, FETÖ'cü bir aile, FETÖ'cü Hayko Bağdat, sözde bir gizli servis uzmanı, HDP'li Turgut Öker, sözde eski bir MİT muhbiri ve PKK'lı bir temizlik görevlisi söz aldı. Bu kişiler, Türk imamların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif olan kişileri doğruda konsolosluk ve büyükelçiliklere aktardığı yalanının da savurmaktan çekinmedi.

Talha Menteş

Yeni Şafak
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