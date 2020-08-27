Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.
|27 Ağustos 2020 07:00
|Yazdır
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü
27 Ağustos 2020 07:19
|Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı
27 Ağustos 2020 06:40
|51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası
27 Ağustos 2020 06:10
|Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
26 Ağustos 2020 17:45
|Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaşan zanlı tutuklandı
26 Ağustos 2020 16:28
|Yarı fiyatına verdiği sahte dövizi sosyal medyadan 2 kişiye sattı
26 Ağustos 2020 15:34
|Müstehcen fotoğraflar paylaşan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı erkek çıktı
26 Ağustos 2020 15:29
|Çekiçle kuyumcunun camını kırdılar, altınları çalamadan kaçtılar
26 Ağustos 2020 14:18
|Ordu'da doktor ve sağlık çalışanlarına darp
26 Ağustos 2020 13:59
|Canlı yayında şok itiraf sonrası gözaltı
26 Ağustos 2020 13:50