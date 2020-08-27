Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde arkadaşlarıyla ava çıkan bir çocuk, tüfeğin kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
|27 Ağustos 2020 07:19
|Yazdır
Olay, Ürgüp İlçesine bağlı Şahinefendi köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile ava çıkan 14 yaşındaki E.C.K. tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Arkadaşlarının haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk ambulansla kaldırıldığı İncesu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İddialara göre dinlenmek için bir ağacın gölgesinde oturduğu esnada yanlarındaki köpeğin ağaca yaslanmış tüfeği düşürmesi üzerine tüfeğin ateşlendiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tutuklu Fenomene mahkemeden uzaklaştırma kararı
27 Ağustos 2020 08:49
|Pandemi faturası davalık
27 Ağustos 2020 08:36
|Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin 4,5 yıl hapsini istedi
27 Ağustos 2020 08:34
|Manisa'da panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı
27 Ağustos 2020 08:17
|Sağlık çalışanı sonuç alamayınca işyerinde tacizi sosyal medyadan paylaştı
27 Ağustos 2020 08:13
|Otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
27 Ağustos 2020 07:35
|İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
27 Ağustos 2020 07:00
|Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı
27 Ağustos 2020 06:40
|51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası
27 Ağustos 2020 06:10
|Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
26 Ağustos 2020 17:45