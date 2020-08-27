Tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek

Yaycı, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Doğu Akdeniz'deki gaz hidrat yatağı -ki kendisi enerji kaynağı olduğu gibi aynı zamanda doğal gaz kaynağıdır- Karadeniz'dekinin 2 mislinden daha fazla. Dolayısıyla Türkiye, eğer bu gaz hidrat yataklarına ulaşırsa -ki ulaşma ihtimali çok yüksek- o zaman Türkiye'nin enerji sorunu ortadan kalkar. Enerji sorunu ortadan kalkan Türkiye'nin karşısında hiç kimse duramaz.

Bütün mesele şu anda Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemektir. Bütün amaç, bütün savaş bunun üzerinedir. Türkiye'yi büyük devlet yapmamak, Türkiye'nin güçlenmesini sağlamamak için çaba sarf ediliyor. Onun için Türkiye'yi engellemeye çalışanlar Yunanistan'ı kullanıyor. Bütün amaçları aslında Türkiye'nin müreffeh bir devlet olmasını engellemektir. Türkiye'yi bugüne kadar uzadıkça budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibi gördüler. Türkiye artık öyle değil. Kimsenin sulamasına da kimsenin budamasına da ihtiyacı yok."