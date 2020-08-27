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Oruç Reis dönmeyecek

Oruç Reis dönmeyecek:Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz
 27 Ağustos 2020 07:35
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Oruç Reis dönmeyecek

Oruç Reis dönmeyecek:Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de görev süresi, ilan edilen Navtex'e göre bugün (27 Ağustos) sona eriyor. Ancak çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrı karşısında yeni Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisinin bölgede kalması planlanıyor. 9 Ağustos'ta başlayan çalışmalar Meis adasının güneyi ve Rodos adasının batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.


Doğu Akdeniz'de Yunanistan kaynaklı gerilim devam ederken Almanya öncülüğündeki çözüm arayışlarında istenen noktaya gelinemedi. Türkiye'nin gelişmeler karşısındaki tutumu ise net. Ankara, bulunduğu mevcut konumundan geri adım atmayacak ve başta Oruç Reis olmak üzere Doğu Akdeniz'de araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemiler bulundukları bölgelerden geri döndürülmeyecek. Türkiye, bölgedeki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra ettiğini başta BMolmak üzere tüm uluslararası platformlara bildirdi. Türkiye, bölgedeki gelişmelerde gerilimin tarafı olmayacak ancak karşı taraftan gerilimi artıracak herhangi bir adım da karşılıksız kalmayacak. Olası bir tacize meşrü müdafaa hakları çerçevesinde misliyle mukabele edilecek.

EN UFAK GERİ ADIM YOK

Oruç Reis'in bölgedeki ilk aşama faaliyetleri için belirlenen süre bugün (27 Ağustos) doluyor. Ancak gelinen son aşamada Oruç Reis'in limana dönmeksizin faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan'ın aynı sahada Navtex (deniz duyurusu) ilanı ardından yaptığı açıklamada, "Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Türkiye ne Oruç Reis'in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır" demişti. Mevcut Navtex sahası ve ilerleyen dönemde yeni Navtex ilanlarıyla Oruç Reis'in planlı araştırma faaliyetleri, Meis adası güneyi ve Rodos adası batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.


Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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