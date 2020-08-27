Krizin yeni adresi İyon Denizi
|27 Ağustos 2020 06:50
|Yazdır
"Yunanistan'ın büyüdüğünü" ileri süren Miçotakis "İyon Denizi'nde kara sularımızı 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı öngören kanun tasarısını yakında Parlamento'ya sunacağız" dedi. Ülkesinin, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini" iddia ederek İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan MEB anlaşmalarını Yunanistan için "tarihi ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirdi.
Daha önce SYRIZA döneminde hükümetin İyonya'da kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma fikrine, bugün iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi karşı çıkmıştı. Sadece Yunanistan'ın batısında kara sularını genişletmenin Ege'de Türkiye'ye karşı "yanlış" mesaj vereceği ve Türkiye'nin bölge denklemindeki gücünü artıracağı eleştirisi yapılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Oruç Reis dönmeyecek
27 Ağustos 2020 07:35
|Tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek
27 Ağustos 2020 07:22
|Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
27 Ağustos 2020 07:05
|İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
27 Ağustos 2020 04:24
|İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Ağustos 2020 04:21
|Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
27 Ağustos 2020 03:39
|Nevşehir Valiliği sosyal medyada yayılan paylaşımları yalanladı
27 Ağustos 2020 02:03
|Türkiye'den çok net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
27 Ağustos 2020 02:02
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
27 Ağustos 2020 00:41
|27 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
27 Ağustos 2020 00:07