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Krizin yeni adresi İyon Denizi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladıklarını bildirdi
 27 Ağustos 2020 06:50
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Krizin yeni adresi İyon Denizi

"Yunanistan'ın büyüdüğünü" ileri süren Miçotakis "İyon Denizi'nde kara sularımızı 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı öngören kanun tasarısını yakında Parlamento'ya sunacağız" dedi. Ülkesinin, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini" iddia ederek İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan MEB anlaşmalarını Yunanistan için "tarihi ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirdi.

Daha önce SYRIZA döneminde hükümetin İyonya'da kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma fikrine, bugün iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi karşı çıkmıştı. Sadece Yunanistan'ın batısında kara sularını genişletmenin Ege'de Türkiye'ye karşı "yanlış" mesaj vereceği ve Türkiye'nin bölge denklemindeki gücünü artıracağı eleştirisi yapılmıştı.
Türkiye
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