Fındıkta rekor geliyor

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındıkta, yeni ihraç sezonu başlıyor. Dünya fındık ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Türkiye, geçen sezonda tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdi. İhraç sezonunun başlamasına günler kala, Türkiye'nin en kaliteli fındıklarının yetiştiği Giresun'da meydana gelen sel, sektör temsilcilerini korkuttu ancak üretici birlikleri, gerek rekolte, gerek ihracatı etkileyecek zararın söz konusu olmadığını ifade ediyor. 1 Eylül'de başlayacak olan fındık ihraç sezonu ve piyasayı değerlendiren İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, geçtiğimiz ihraç sezonunda 345 bin tonluk rekor ihracat gerçekleştiren sektörün, yeni bir rekor beklediğini ifade etti. Fındığın gerek ülke gerek üreticilerin sosyal refahı için önemli olduğunu söyleyen Gören bu yılın rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 20 düşük olduğunu, ancak piyasada geçen sezondan kalan 70-80 bin ton devir fındık bulunduğunu, bunun da hem iç piyasa hem de dünya talebini karşılayabileceği bir miktar olduğunu dile getirdi. Gören "Bu sezon üretim ile tüketim arasında tüketim beklemiyoruz. Bu sebeple uzun vadeli stokçuların beklediği olmayacak" diye konuştu.

Fındık bedelleri 10 günde ödenecek

TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, ürün bedellerini üreticiye 10 gün içinde ödemeyi planladıklarını söyledi. Gürdal, alımların www.tmo.gov.tr üzerinden alınan randevuyla yapılacağını belirterek üreticinin Çiftçi Kayıt Belgesi kayıtlarını güncellemesi tavsiyesinde de bulundu.

REKOLTEYİ ETKİLEMEDİ

Fındığa sel zararını heyet belirleyecek

Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi, bazı üreticilerin toplamaya hazırlandığı fındığına zarar verirken, toplanmış bazı ürünleri de sürükleyerek zarara sebep oldu. Giresunlu üreticiler, taşan dereye yakın olan birkaç bahçe dışında etkilenen üretici olmadığını, bazı üreticilerin topladığı fındığın bir bölümünün sele kapıldığını bildirdiğini, sel bölgesine yakın bölgelerdeki bahçelerin de molozlarla dolduğunu ifade etti. Bir üretici "Harmandaki 1 ton fındığım selle gitti, denizden de toplayamam" derken, üretici birlikleri "Giresun'daki selde biraz zarar oluştu ama rekolteyi etkileyecek zarar söz konusu değil. Bunu bahane ederek fahiş fiyat denemelerine prim vermeyelim" uyarısı yaptı.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdullah Şahin, 3 ilçede üreticilerden zarara ilişkin ihbar aldıklarını belirterek "Şu an rakam veremeyiz ama genellikle dere yataklarına yakın harmandaki fındıkta zarar tespit edildi. Bahçelerden selin götürdüğü fındık da olmuş. Ankara'dan Ziraat Odaları Birliğinden gelen heyetle durum tespiti yapacağız" dedi.

Üretici fındığını kademeli getirsin

Üreticilere tavsiyede bulunan Gören, ürünün piyasaya kademeli gelmesinin hem ihracatçı hem üretici lehine olduğunu belirterek "Ürünün piyasada fazla bollaşmaması için arz-talep dengesine göre pazara gelirse ürünü daha iyi fiyata satabilir. İhracatçı da stok maliyetinden kurtulur" dedi.

TMO fiyatlarından üretici de mutlu

Bu yıl açıklanan ve 24,50 TL'ye ulaşan fiyatların üreticinin emeğinin karşılığı olduğunu sanayici ve ihracatçıyı da memnun ettiğini söyleyen Ali Haydar Gören "Bu yıl fiyatlar dengeli olacak. Aşırı iniş ve çıkışların olmadığı, önümüzü görebileceğimiz bir sezon bekliyoruz" dedi.

Canan ERASLAN