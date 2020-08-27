1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fındıkta rekor geliyor

TMO'nun fındık fiyatları üreticiyi sevindirdi. Giresun'daki sel, rekolteyi etkileyecek zarara yol açmadı. Üretici ve ihracatçılar "Fındıkta ihracat rekoru yolda. Üretici dikkat etmeli, spekülatöre geçit vermeyelim" dedi
 27 Ağustos 2020 07:35
Yazdır
Fındıkta rekor geliyor

Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındıkta, yeni ihraç sezonu başlıyor. Dünya fındık ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Türkiye, geçen sezonda tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdi. İhraç sezonunun başlamasına günler kala, Türkiye'nin en kaliteli fındıklarının yetiştiği Giresun'da meydana gelen sel, sektör temsilcilerini korkuttu ancak üretici birlikleri, gerek rekolte, gerek ihracatı etkileyecek zararın söz konusu olmadığını ifade ediyor. 1 Eylül'de başlayacak olan fındık ihraç sezonu ve piyasayı değerlendiren İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanı Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, geçtiğimiz ihraç sezonunda 345 bin tonluk rekor ihracat gerçekleştiren sektörün, yeni bir rekor beklediğini ifade etti. Fındığın gerek ülke gerek üreticilerin sosyal refahı için önemli olduğunu söyleyen Gören bu yılın rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 20 düşük olduğunu, ancak piyasada geçen sezondan kalan 70-80 bin ton devir fındık bulunduğunu, bunun da hem iç piyasa hem de dünya talebini karşılayabileceği bir miktar olduğunu dile getirdi. Gören "Bu sezon üretim ile tüketim arasında tüketim beklemiyoruz. Bu sebeple uzun vadeli stokçuların beklediği olmayacak" diye konuştu.

Fındık bedelleri 10 günde ödenecek

TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, ürün bedellerini üreticiye 10 gün içinde ödemeyi planladıklarını söyledi. Gürdal, alımların www.tmo.gov.tr üzerinden alınan randevuyla yapılacağını belirterek üreticinin Çiftçi Kayıt Belgesi kayıtlarını güncellemesi tavsiyesinde de bulundu.

REKOLTEYİ ETKİLEMEDİ

Fındığa sel zararını heyet belirleyecek

Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi, bazı üreticilerin toplamaya hazırlandığı fındığına zarar verirken, toplanmış bazı ürünleri de sürükleyerek zarara sebep oldu. Giresunlu üreticiler, taşan dereye yakın olan birkaç bahçe dışında etkilenen üretici olmadığını, bazı üreticilerin topladığı fındığın bir bölümünün sele kapıldığını bildirdiğini, sel bölgesine yakın bölgelerdeki bahçelerin de molozlarla dolduğunu ifade etti. Bir üretici "Harmandaki 1 ton fındığım selle gitti, denizden de toplayamam" derken, üretici birlikleri "Giresun'daki selde biraz zarar oluştu ama rekolteyi etkileyecek zarar söz konusu değil. Bunu bahane ederek fahiş fiyat denemelerine prim vermeyelim" uyarısı yaptı.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdullah Şahin, 3 ilçede üreticilerden zarara ilişkin ihbar aldıklarını belirterek "Şu an rakam veremeyiz ama genellikle dere yataklarına yakın harmandaki fındıkta zarar tespit edildi. Bahçelerden selin götürdüğü fındık da olmuş. Ankara'dan Ziraat Odaları Birliğinden gelen heyetle durum tespiti yapacağız" dedi.

Üretici fındığını kademeli getirsin

Üreticilere tavsiyede bulunan Gören, ürünün piyasaya kademeli gelmesinin hem ihracatçı hem üretici lehine olduğunu belirterek "Ürünün piyasada fazla bollaşmaması için arz-talep dengesine göre pazara gelirse ürünü daha iyi fiyata satabilir. İhracatçı da stok maliyetinden kurtulur" dedi.

TMO fiyatlarından üretici de mutlu

Bu yıl açıklanan ve 24,50 TL'ye ulaşan fiyatların üreticinin emeğinin karşılığı olduğunu sanayici ve ihracatçıyı da memnun ettiğini söyleyen Ali Haydar Gören "Bu yıl fiyatlar dengeli olacak. Aşırı iniş ve çıkışların olmadığı, önümüzü görebileceğimiz bir sezon bekliyoruz" dedi.

Canan ERASLAN

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
27 Ağustos 2020 07:54		 Bu tarife ile elektrik fiyatı daha da ucuzluyor
26 Ağustos 2020 21:32
TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak
26 Ağustos 2020 21:15		 Sanayi sektörü ihracatta toparlandı, borsaya 'ilaç' oldu
26 Ağustos 2020 20:37
ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme
26 Ağustos 2020 10:35		 'Uydu ve uzay'da online buluşma
26 Ağustos 2020 08:09
Albayrak: Doğalgaz keşfi 83 milyona indirim olarak yansıyacak
26 Ağustos 2020 08:03		 Bakan Dönmez: Gazı bulduk, çıkarmayı da biliriz
26 Ağustos 2020 07:48
Büyükşehir'in dev yatırımı Türkiye'nin gündeminde
26 Ağustos 2020 07:40		 IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
25 Ağustos 2020 21:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:49 - Tutuklu Fenomene mahkemeden uzaklaştırma kararı08:40 - Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı08:36 - Pandemi faturası davalık08:34 - Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin 4,5 yıl hapsini istedi08:17 - Manisa'da panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı08:13 - Sağlık çalışanı sonuç alamayınca işyerinde tacizi sosyal medyadan paylaştı
07:57 - Okul esnafı zor durumda07:54 - Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı07:50 - İşte dolarda son durum07:35 - Oruç Reis dönmeyecek07:35 - Fındıkta rekor geliyor07:35 - Otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
07:22 - Tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek07:19 - Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü07:05 - Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor07:00 - İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı06:50 - Krizin yeni adresi İyon Denizi
06:40 - Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Öğrencilerin yanağından öptüğü için yargılandı. İşte Yargıtay kararı
Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?
Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
OHAL Kararıyla görevine iade edilen öğretmene hazırlık ödeneği verilir mi?
Nevşehir Valiliği sosyal medyada yayılan paylaşımları yalanladı
Krizin yeni adresi İyon Denizi
Okul esnafı zor durumda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 2
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
benzine yine zam yapılması 1
karantina günleri 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 3
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 293 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam