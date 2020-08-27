Otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
|27 Ağustos 2020 07:35
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Şırnak'a giden bir yolcu otobüsü, mola için Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına girdikten sonra, araçta yolcu olarak bulunan bir kadının cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine polis çağrıldı.
Bu sırada otobüsün şoförü de yolcu kapılarını kilitleyerek polisin gelmesini bekledi.
Olay yerine gelen ekipler, yolcuları otobüsten tek tek indirerek arama yaptı ancak suç unsuru bulamadı.
Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kadının, arkasındaki koltukta oturan erkek yolcu tarafında elle taciz edildiğini ve cep telefonunun çalındığını tespit etti.
Durumu öğrenen diğer yolcuların saldırısına uğrayan şüpheli, polis ekiplerince otogardaki polis noktasına götürüldü.
İlk ifadesinde alkollü olduğunu ve yaptıklarını hatırlamadığını söylediği belirtilen şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezine sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tutuklu Fenomene mahkemeden uzaklaştırma kararı
27 Ağustos 2020 08:49
|Pandemi faturası davalık
27 Ağustos 2020 08:36
|Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin 4,5 yıl hapsini istedi
27 Ağustos 2020 08:34
|Manisa'da panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı
27 Ağustos 2020 08:17
|Sağlık çalışanı sonuç alamayınca işyerinde tacizi sosyal medyadan paylaştı
27 Ağustos 2020 08:13
|Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü
27 Ağustos 2020 07:19
|İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
27 Ağustos 2020 07:00
|Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı
27 Ağustos 2020 06:40
|51 kişiyi şehit eden teröriste ömür boyu hapis cezası
27 Ağustos 2020 06:10
|Başkentte emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
26 Ağustos 2020 17:45