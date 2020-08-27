İşte dolarda son durum
Dolar/TL güne 7.36 seviyesinde başladı, gözler Jackson Hole'de olacak
|27 Ağustos 2020 07:50
|Yazdır
Piyasalarda tüm dikkatlerin Jackson Hole'da olacağı yeni güne Dolar/TL 7.36 seviyesinden başlarken, Euro/TL 8.72 seviyesinden açılış yaptı.
Kansas City Fed, "Önümüzdeki On Yılda Gezinme: Para Politikası için Çıkarımlar" başlıklı 44. Yıllık Ekonomi Politikası Sempozyumu'na Jackson Hole Sempozyumu) ev sahipliği yapacak. Sempozyum bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'un açılış konuşmasını yapacak. Powell'in konuşmasında Fed'in para politikasına yaklaşımını gözden geçirme çabalarını değerlendireceği belirtildi. Ayrıca Fed Başkanı'nın konuşmasında "ortalama enflasyon hedeflemesi" ifadesine kullanıp kullanmayacağı piyasa tarafından izlenecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altındaki düşüş devam edecek
26 Ağustos 2020 19:22
|Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Ağustos 2020 18:31
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
26 Ağustos 2020 17:21
|JP Morgan'ın tavsiyesi doları düşürdü
26 Ağustos 2020 16:44
|JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi
26 Ağustos 2020 14:22
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Ağustos 2020 18:17
|Çeyrek altın 741 TL'ye geriledi
25 Ağustos 2020 17:28
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
25 Ağustos 2020 17:17
|Borsa günü düşüşle tamamladı
24 Ağustos 2020 18:20
|Altın fiyatları günü artışla kapattı
24 Ağustos 2020 17:30