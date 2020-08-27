Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı

Milliyet'ten GÖKHAN KAM'ın haberine göre:

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 için aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'de de birçok aşı çalışmasında sona yaklaşıldı. Türkiye'de aşı çalışması yapan laboratuvarların yurt dışından sipariş ettiği özel üretim olan ACE2 reseptörlü transgenik fareler dün ellerine ulaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transgenik ACE2 fareler nihayet ulaştı" dedi.

Kovid-19 aşı çalışmalarında önemli bir yere sahip olan özel üretim ACE2 reseptörlü transgenik kobay fareler belirli ülkelerde üretiliyor. Türkiye'de üretimi bulunmayan transgenik kobay fareler yurt dışından ithal ediliyor. Milliyet'e konuşan uzmanlar bu farelerin yeterli teknoloji ve altyapı olmadığı için yurt dışından ithal edildiğini, bu alanların yaratılması gerektiğini belirtiyor.

