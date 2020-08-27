Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
|27 Ağustos 2020 07:54
|Yazdır
Milliyet'ten GÖKHAN
KAM'ın haberine göre:
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 için aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'de de birçok aşı çalışmasında sona yaklaşıldı. Türkiye'de aşı çalışması yapan laboratuvarların yurt dışından sipariş ettiği özel üretim olan ACE2 reseptörlü transgenik fareler dün ellerine ulaştı.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transgenik ACE2 fareler nihayet ulaştı" dedi.
Kovid-19 aşı çalışmalarında önemli bir yere sahip olan özel üretim ACE2 reseptörlü
transgenik kobay fareler belirli ülkelerde üretiliyor. Türkiye'de üretimi bulunmayan
transgenik kobay fareler yurt dışından ithal ediliyor. Milliyet'e konuşan uzmanlar
bu farelerin yeterli teknoloji ve altyapı olmadığı için yurt dışından ithal
edildiğini, bu alanların yaratılması gerektiğini belirtiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fındıkta rekor geliyor
27 Ağustos 2020 07:35
|Bu tarife ile elektrik fiyatı daha da ucuzluyor
26 Ağustos 2020 21:32
|TÜBİTAK bu yıl TEKNOFEST'te ilklerle yerini alacak
26 Ağustos 2020 21:15
|Sanayi sektörü ihracatta toparlandı, borsaya 'ilaç' oldu
26 Ağustos 2020 20:37
|ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme
26 Ağustos 2020 10:35
|'Uydu ve uzay'da online buluşma
26 Ağustos 2020 08:09
|Albayrak: Doğalgaz keşfi 83 milyona indirim olarak yansıyacak
26 Ağustos 2020 08:03
|Bakan Dönmez: Gazı bulduk, çıkarmayı da biliriz
26 Ağustos 2020 07:48
|Büyükşehir'in dev yatırımı Türkiye'nin gündeminde
26 Ağustos 2020 07:40
|IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
25 Ağustos 2020 21:32