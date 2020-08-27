Okul esnafı zor durumda
CHP yönetimi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen "okul esnafı"nın sorunlarını mercek altına aldı.
|27 Ağustos 2020 07:57
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Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı raporda; kantin ve kırtasiye esnafı ile servis işletmecilerinin zor günler geçirdiği ifade edilerek, CHP'nin çözüm önerileri anlatıldı. Türkiye'de 20 bini kırtasiyeci, 50 bini kantinci ve 200 bini aşkın servisçi olmak üzere toplamda 270 bini aşkın okul esnafı bulunduğu tespiti yapılan raporda, "Yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili süreç zorunlu olarak uzadıkça mağduriyetler artacaktır" denildi.
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