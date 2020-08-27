1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul esnafı zor durumda

CHP yönetimi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen "okul esnafı"nın sorunlarını mercek altına aldı.
 27 Ağustos 2020 07:57
Yazdır
Okul esnafı zor durumda

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı raporda; kantin ve kırtasiye esnafı ile servis işletmecilerinin zor günler geçirdiği ifade edilerek, CHP'nin çözüm önerileri anlatıldı. Türkiye'de 20 bini kırtasiyeci, 50 bini kantinci ve 200 bini aşkın servisçi olmak üzere toplamda 270 bini aşkın okul esnafı bulunduğu tespiti yapılan raporda, "Yüz yüze eğitimin başlaması ile ilgili süreç zorunlu olarak uzadıkça mağduriyetler artacaktır" denildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına girdi
26 Ağustos 2020 17:56		 BMC'den virüsle mücadele için '1 hafta tatil' kararı
26 Ağustos 2020 15:16
Aras Kargo'nun yeni sahibi belli oldu
26 Ağustos 2020 13:01		 'Denizin kırmızı etli balığı' palamut 10 liradan tezgahlarda
26 Ağustos 2020 12:20
Milangaz artık OYAK bünyesinde
25 Ağustos 2020 18:48		 Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
25 Ağustos 2020 12:30
İsraf önlenirse gıda enflasyonu yüzde 5 azalacaktır
25 Ağustos 2020 11:48		 İnternet kullanıcısı arttı
25 Ağustos 2020 10:45
TBB'den bankalara sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kolaylık tavsiyesi
24 Ağustos 2020 14:10		 Beyaz eşya iç satışları Temmuz'da yüzde 58 arttı
24 Ağustos 2020 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:49 - Tutuklu Fenomene mahkemeden uzaklaştırma kararı08:40 - Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı08:36 - Pandemi faturası davalık08:34 - Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin 4,5 yıl hapsini istedi08:17 - Manisa'da panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı08:13 - Sağlık çalışanı sonuç alamayınca işyerinde tacizi sosyal medyadan paylaştı
07:57 - Okul esnafı zor durumda07:54 - Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı07:50 - İşte dolarda son durum07:35 - Oruç Reis dönmeyecek07:35 - Fındıkta rekor geliyor07:35 - Otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
07:22 - Tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek07:19 - Av sırasında tüfek kazayla ateş aldı, 14 yaşındaki çocuk öldü07:05 - Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor07:00 - İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı06:50 - Krizin yeni adresi İyon Denizi
06:40 - Almanya'da çocuk kanalında Türk düşmanlığı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Öğrencilerin yanağından öptüğü için yargılandı. İşte Yargıtay kararı
Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?
Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
OHAL Kararıyla görevine iade edilen öğretmene hazırlık ödeneği verilir mi?
Nevşehir Valiliği sosyal medyada yayılan paylaşımları yalanladı
Krizin yeni adresi İyon Denizi
Okul esnafı zor durumda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşure günü 1
musa orhan 1
4 ülkenin doğu akdeniz'de ortak tatbikat yapması 1
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
yozgat 1
spor yapmak 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
mercimek köftesi 2
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 3
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 293 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam